Waldheim

Zum Rock auf der Kirchentreppe kamen in diesem Jahr nicht nur Waldheimer. Auch viele Gäste aus der Umgebung zählten die Organisatoren vom Förderverein zur Sanierung der Stadtkirche bei dem Spektakel, zu dem seit drei Jahren wieder „Extraherb“ in Viererbesetzung aufspielte. Elf neue Titel hatte die Band nach Waldheim mitgebracht.

Vom Lech an die Zschopau

Die weiteste Anreise hatte Harry Reitmeier. Der in Waldheim recht gut bekannte Bayer aus der Partnerstadt Landsberg am Lech war aber gar nicht wegen dem Rockkonzert in die Perle des Zschopautals gekommen. Er war bei der Hochzeit eines Freundes, der aus Hainichen stammt, nach Landsberg ging und sich jetzt auf der Burg Kriebstein trauen ließ und im Waldheimer Ratskeller feierte.

DAZ: Extraherb Quelle: Kathrin Schneider

Es gab am Sonnabend aber nicht nur Rock auf der Treppe vor der Kirche. In der Kirche eröffnete Birgit Herden die Ausstellung der Kriebethaler Fotografin Silke Dietze mit Bildern aus Namibia. Eines der dort gezeigten Bilder hat bereits die Deutsche Gesellschaft für Fotografie in Berlin in einer Ausstellung gezeigt. Nun ist die Sanfrau in Waldheim zu sehen. „Die Vernissage war mit 50 Leuten sehr gut besucht. Da kamen auch Fotofreunde aus Mittweida. Viele sind natürlich zum Konzert geblieben“, sagt Kathrin Schneider, Vorsitzende des Fördervereins zur Sanierung der Stadtkirche. Zum Konzert zählte sie 130 Besucher, die bei bestem Wetter bis in die frühen Morgenstunden zusammen saßen.

Stromgitarren kreischen

„Obwohl ringsrum sehr viel los war, kamen doch recht viele Leute zu uns“, sagt Kathrin Schneider. Frau Luna auf der Seebühne, ein Diavortrag im Lindenhof, das Dorf- und Feuerwehrfest in Massanei und nicht zuletzt das Stadtfest in Döbeln, ließen die Fördervereinsmitglieder befürchten, die Kirchentreppen nicht so füllen zu können, wie sie es sich vorstellten. Aber zum Glück blieben das Befürchtungen. Und wer von der Seebühne über Waldheim zurück nach Döbeln fuhr, hörte bei der Vorbeifahrt an der Waldheimer Kirche die Gitarren kreischen gegen 23 Uhr – da muss also gute Stimmung gewesen sein.

Von Dirk Wurzel