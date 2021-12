Waldheim

Hier bleibt alles im Rahmen. Die Stadt Waldheim hat ihren Beitrag zum diesjährigen Fenster-Adventskalender diesmal gleich an den Anfang gestellt. „Nino Richter hatte, die Idee, das wir das so machen sollen“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Nino Richter ist Waldheims City-Manager und hat den Fenster-Kalender gemeinsam mit dem Gewerbeverein organisiert. Bis Heiligabend öffnen sich jetzt Fenster von Geschäften, Firmen und Privatleuten. Darin zeigen sie ganz unterschiedliche Dinge. Bettina Böhme beispielsweise ab Donnerstag vieles zum Thema Puppenstube und die RHG ab Freitag die Weihnachtswerkstatt.

Hier öffnen sich Türen und Fenster. Quelle: STV Waldheim

„Wir hatten in diesem Jahr mehr Interessenten als Fenster“, sagt Ina Pugell, stellvertretende Vorsitzende des Waldheimer Gewerbevereins und Geschäftsführerin der Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WBV). Auch die WBV präsentiert natürlich wieder ein Fenster. Das geht am 12. Dezember an der Bahnhofstraße 2 zum Thema Weihnachtsschmuck auf. „Wir haben das Gebiet des Kalender in diesem Jahr auch sehr erweitert, vom Bereich Niedermarkt-Obermarkt über den Bahnhofsberg und die Hauptstraße bis rauf zur RHG“, sagt Nino Richter. Er selbst macht natürlich auch mit – mit der „Musikwelt“, die sich hinter dem 5. Türchen am Obermarkt 39 auftut.

Vor den Offiziellen kamen die Kinder

Und während der gesamten Adventszeit können sich die Leute im Fotorahmen fotografieren mit dem schönsten Rathaus Sachsens als Hintergrund. Die Stadt hat diesen jetzt an der Straße „An der Zschopau“ aufstellen lassen. Und bevor Nino Richter, Steffen Ernst, Ina Pugell und Roman Petters, der Vorsitzende des Gewerbevereins, am Mittwoch zum Fototermin kamen, fotografierten bereits die Erzieherinnen einer Waldheimer Kita die Kinder im Rahmen. Diesen will die Stadt noch weiter dekorieren lassen denn fertig ist die Schmückung noch nicht.

Vielleicht eine Überraschung

Reichlich Werbung soll auf den Waldheimer Fensterkalender hinweisen. Wie Nino Richter sagt, sind vier Banner geplant, dazu noch Wegweiser. Flyer mit einem Lageplan sind bereits erschienen. Dazu kommen noch QR-Codes mit Informationen. Mehr als den Advents-Fensterblick wird es in Waldheim in diesem Jahr aber wahrscheinlich nicht geben. Das verhindert Corona. „Wir können keine kleine Events um die Fenster machen, wenn die Türchen aufgehen“, sagt Nino Richter, was Pandemie bedingt wegfallen muss. Den verkaufsoffenen Sonntag zum 2. Advent hat die Stadt bereits gecancelt. Wenn es die Lage zulässt, soll es am 19. Dezember, dem 3. Advent, aber eine Waldheimer Weihnachts-Überraschung geben.

Stillstand bei Rumbelbold und Co.

Ein weihnachtliches Problem-Gerät steht derzeit auf dem Waldheimer Obermarkt. Denn was sich drehen soll, steht still. Ringo Fleischer aus Massanei und vielen Waldheimern ist das aufgefallen und sie fragen sich: Wieso dreht sich die Pyramide nicht? „Da ist der Motor kaputt. Einige Stunden war die Pyramide in Betrieb, dann hat sich der Motor verabschiedet“, sagt Steffen Ernst. Die Stadt habe nun eine Elektrofirma beauftragt, sich der Problematik anzunehmen und die Pyramide wieder rotieren zu lassen. Nach Möglichkeit deutlich vor Weihnachten.

Die Figuren auf der Pyramide sind übrigens wieder wie neu seit vergangenem Jahr. Gisela und Steffen Groschopp haben für die Zwerge die Patenschaft. Seitdem haben diese Namen heißen Rumpelbold, Chef, Huckepack, Hatschi, Schlafmütze, Purzelbaum und Naseweis. Steffen Groschopp hat sie 2020 in 140 Arbeitsstunden wieder auf Vordermann gebracht. Aber mit abschleifen und neu lackieren war es nicht getan. „Ich habe einiges gedrechselt . Zum Glück hat der Bauhof eine Drechselbank“, berichtete Steffen Groschopp damals über den Aufwand. Er stammt aus der Annaberger Gegend im Erzgebirge und hat das Geschick der Kunsthandwerker nach Waldheim mitgebracht.

Von Dirk Wurzel