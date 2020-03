Waldheim: Florena übernimmt wichtige Rolle beim Kampf gegen Corona

Waldheim

Das Florena-Werk in Waldheim hat eine wichtige Rolle für die Produktion von medizinischem Desinfektionsmittel übernommen. Wie der Beiersdorf-Konzern mitteilte, will er mit Hilfe seines europäischen Produktionsnetzwerks 500 Tonnen Desinfektionsmittel in Europa bereitstellen. Die Produktion ist angelaufen, unter anderem in Waldheim.

Gute Voraussetzungen

Beiersdorf hatte geprüft, wo sich kurzfristig eine Produktion von medizinischen Desinfektionsmitteln in Übereinstimmung mit behördlichen Vorgaben umsetzen lässt. „In Waldheim liegen die entsprechenden technischen Voraussetzungen zur Produktion und Abfüllung vor, da wir dort über eine Produktionslinie verfügen, die Produkte mit einem sehr hohen Ethanolgehalt abfüllen können“, erklärt eine Sprecherin der Beiersdorf AG.

Bei dem Mittel, das jetzt in Größenordnungen hergestellt wird, handelt es sich nach Unternehmensangaben um eine hygienische Handdesinfektion, die primär auf einer Ethanol-Glycerin-Lösung basiert. Der Konzern wolle damit den gesamtgesellschaftlichen Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie unterstützen.

Bedarfsgerechte Spenden

In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden sollen die Desinfektionsprodukte zunächst vorrangig Kliniken und Krankenhäusern, medizinischem und pflegendem Personal sowie für weitere öffentliche Funktionen wie Polizei und Feuerwehr zur Verfügung gestellt werden. „Auf Basis konkreter Versorgungsbedarfe erfolgt das in Form von Spenden“, erklärt die Sprecherin des Unternehmens. Die entsprechenden Prozesse dafür würden gerade in Gang gebracht, die Abstimmungen dafür erfolgen.

Weitere Produktionsstandorte

Auch an den Standorten in Hamburg und im spanischen Tres Cantos nahe Madrid wird das medizinische Handdesinfektionsmittel jetzt hergestellt. Welche Mengen genau aus Waldheim kommen werden, steht noch nicht fest. „Die genauen Mengen ergeben sich in Abhängigkeit der Entwicklungen in den nächsten Wochen“, sagt die Sprecherin.

Personal reicht aus

Zuletzt hatte der Waldheimer Betriebsteil von Beiersdorf in den regionalen Schlagzeilen gestanden, weil sich der Konzern bis 2023 aus der Zschopaustadt zurückziehen, stattdessen ein neues Werk bei Leipzig errichten will. Derzeit gibt es am Waldheimer Standort nach Unternehmensangaben 250 Mitarbeiter. Eine Aufstockung des Personals im Zusammenhang mit der jetzt zusätzlichen Produktion von Desinfektionsmitteln ist nicht geplant.

Von Olaf Büchel