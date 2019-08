Waldheim

Beschmiert und reingepinkelt – der Durchgang des Waldheimer Bahnhofs ist wahrlich kein herzlicher Willkommensgruß für ankommende Reisende. Wie in der Bronx sieht dort aus. Schmierereien unterschiedlicher Couleur verunzieren die gekachelten Wände. Aber offenbar wird es langsam wieder sauber. Denn Besuchern bot sich neulich folgendes Bild: In einer Ecke des Durchgangs steht ein fahrbares Baugerüst, Mörtelsäcke liegen aufgestapelt daneben. Auf einer Plane steht die runde Kalkbütte, daneben liegt ein Rührgerät. Sieht schwer nach Arbeit aus... .

Putzen und Malern

„Es wir aktuell ein Teilbereich der Personenunterführung saniert“, sagt Erika Poschke-Frost, Sprecherin der Deutschen Bahn für den Regionalbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bis zum 16. August sollen die Sanierungsarbeiten dauern. Sie umfassen Putz- und Malerarbeiten im Wand- und Deckenbereich sowie die Erneuerung einer Schachtabdeckung.

Viadukt wird teurer

Auch an anderen Orten in Waldheim hat die Bahn ihre Bauarbeiten gestartet. Die Umbauarbeiten am Viadukt in Heiligenborn sind aber wesentlich umfangreicher und teuerer, als die Arbeiten im Bahnhof. 80 Meter lang, 40 Meter hoch, 167 Jahre alt – so steht das Eisenbahnviadukt bei Heiligenborn in der Landschaft, überspannt die Mittweidaer Straße und das Tal des Richzenhainer Bachs. Die Bahn lässt die Brücke für rund 13,2 Millionen Euro sanieren.

Baustraße durch Sparte

Die Kleingärtner am Pfaffenberg bekommen diese Bauarbeiten hautnah zu spüren. Um an die Gleise zu kommen, baut die Bahn eine Baustraße durch die Anlage. Diese führt zwischen zwölf Gärten entlang. Ihre Beete mussten die Kleingärtner aber nicht hergeben. Die Baustraße verläuft auf einem bestehenden Weg durch die Sparte. Die Bahn lässt diesen so ausbauen, dass er auch schwere Baufahrzeuge trägt.

Nur über Gerüste

Mitte August geht es mit dem Gerüstbau weiter, denn die Bahn lässt das Mauerwerk der Gewölbe, Stirnmauern und der Pfeiler der Unterbauten grundlegend instand setzen. Es besteht aus Natursteinen und Ziegeln. Da kommen die Arbeiter nur über Gerüste ran.

Neue Strippen für den Fahrstrom

An der Strecke lässt die Bahn das Gleistragwerk auf der Brücke einschließlich der Entwässerungsanlagen erneuern. Das soll in der Fahrtrichtung Mittweida-Waldheim von Ende September 2019 bis Ende April 2020 dauern. Ab Mitte Mai 2020 kommt die Gegenrichtung dran. Bis Dezember 2020 soll der Umbau des Gleiskörpers und der Entwässerungsanlagen am Gleis nach Mittweida dauern. Die Bahn lässt auch neue Strippen als Oberleitungen ziehen. Bereits im Vorfeld hatte das Unternehmen Ersatzhabitate für geschützte Arten, wie zum Beispiel die Zauneidechse, gebaut.

Wegen der Arbeiten gibt es eingeschränkten Zugverkehr auf der Strecke Riesa-Chemnitz zwischen Mittweida und Döbeln in diesem Jahr vom 30. September bis zum 9. Oktober und nächstes Jahr vom 22. April bis 2. Mai.

Von Dirk Wurzel