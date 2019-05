Waldheim

Der ist weg und kommt nicht wieder. Diese Antwort bekam vor einigen Wochen im Waldheimer Kaufland zu hören, wer die Kassiererin nach dem Geldautomaten der Spakasse Döbeln fragte. Aber damals war der Drops noch nicht gelutscht. Denn: „Wir freuen uns außerdem sehr darüber, dass unseren Kunden im Laufe dieses Monats wieder ein Geldautomat der Sparkasse Döbeln zur Verfügung stehen wird“, informiert Anna Münzing von der Unternehmenskommunikation der Kaufland Stiftung & Co. KG auf Nachfrage der DAZ.

Sogar Thema im Stadtrat

Die Sparkasse hatte den Geldautomaten nach einem spektakulären Einbruch abgebaut. „Durch unbekannte Täter wurde der Geldautomat im Kaufland Waldheim in der Nacht vom 3. Februar 2019 aufgebrochen und irreparabel zerstört. Aus diesem Grund wurde der Geldautomat abgebaut“, informierte Jürgen Kolbe, Leiter des Vertriebsmanagements der Sparkasse Döbeln. Da hatte CDU-Stadträtin Kathrin Schneider schon Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) angefragt, ob sich die Stadt um die Wiederaufstellung des Geldautomaten kümmert. Jedoch ist Waldheim für elektronische Bankschalter in Einkaufszentren gar nicht zuständig. Dennoch begab sich Steffen Ernst in die Spur und konnte am 25. April im Technischen Ausschuss mitteilen, dass der Automat wieder in die Weststadt kommt – wenn Kaufland gewisse Auflagen erfülle. Das ist nun offenbar geschehen und demnächst können die Kunden des Einkaufszentrums wieder vor Ort Geld abheben.

Neues Pflaster für alten Parkplatz

Ihre Autos können die Kunden bald auf neuen Parkplätzen abstellen. Denn Kaufland lässt die in die Jahre gekommenen Stellflächen gerade erneuern, wie derzeit gut zu sehen ist. „Auf Teilbereichen des Parkplatzes der Kaufland-Filiale Waldheim werden aktuell Pflasterschäden behoben. Die Behindertenparkplätze sind bereits fertiggestellt, ebenso die Eltern-Kind-Parkplätze vor dem Eingangsbereich“, sagt Anna Münzing von der Unternehmenskommunikation dazu. Das Einkaufszentrum an der Hauptstraße, in dem auch ein Bäcker und ein Fleischer Geschäftsfilialen betreiben, ist mindestens 25 Jahre alt.

Von Dirk Wurzel