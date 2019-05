Waldheim

Jetzt ist abgerechnet. Über 1000 Euro kamen zur Voting-Party am 5. April an Spenden für die Waldheimer Ortsfeuerwehren zusammen. Von ihren Einnahmen gaben die Gastronomen jeweils 50 Cent pro Speise und pro Getränk als Spende ab. So stand nun die stolze Zahl von 1210 Euro auf dem symbolischen Scheck, den Gewerbevereins-Chef Roman Petters mit seiner Stellvertreterin Ina Pugell sowie David Noelte und Nino Richter an den Waldheimer Wehrleiter Daniel Seifert übergaben.

Ein Prozent fehlt zum Sieg

Nino Richter und David Noelte haben die Voting-Party organsiert, der Gewerbeverein hat sie veranstaltet. Es ging darum, die Leute zum „Voten für Waldheim“ im Internet zu bewegen, damit der MDR seine Osterfeuer-Fatsche in der Perle des Zschopautales veranstaltet. Das hat letztlich nicht geklappt, ein Prozent fehlte Waldheim für den Sieg.

Gewinner sind aber nun die Waldheimer Ortsfeuerwehren. Wo sie das Spendengeld einsetzen werden, ist noch nicht klar. „Eins steht aber fest: Wir erledigen damit nicht die Aufgaben der Stadtverwaltung und kaufen Ausrüstung“, stellt Waldheims Wehrleiter Daniel Seifert klar. Die Kameraden der sieben Waldheimer Ortsfeuerwehren werden sich nun mal zusammensetzen und beraten, was mit dem Geld passieren soll.

Feuerwehr immer da

„Wir haben gar nicht mit einer vierstelligen Summe gerechnet“, zeigt sich David Noelte positiv überrascht vom Spendenaufkommen. „Uns ist es wichtig, den Feuerwehrleuten etwas zurückzugeben. Schließlich sind sie immer für uns da“, sagt Nino Richter. Und das ist keine Floskel. Zur ersten Voting-Veranstaltung in Waldheim, dem Flashmob Ende März, waren die Kameraden aus dem Waldheimer Gemeindegebiet und von darüber hinaus mit etlichen Einsatzfahrzeugen nach Waldheim geeilt, um die Veranstaltung zu unterstützen. Auch zur Voting-Party war die Feuerwehr vor Ort. Die Waldheimer Kameraden ermöglichten den Besuchern mit ihrem Hubsteiger die Draufsicht auf das Festgeschehen.

Von Dirk Wurzel