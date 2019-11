Der Ostrauer Marko Ullrich hat das Kochen von der Pike auf gelernt, stand bei Alfons Schuhbeck und im Leipziger Stadtpfeiffer an den Töpfen. In seinem eigenen Restaurant in Stauchitz kommt die exklusive Küche mit Rochenflügeln & Co. gut an. Mit diesem Gespür hat er am Mittwoch die Kochshow „The Taste“ gewonnen. Vor gut drei Jahren haben wir den Kochprofi bereits besucht.