Waldheim/Döbeln

Da musste ein Waldheimer zweimal hinsehen. Als er am 15. Mai vergangenen Jahres auf der Dresdner Straße an der Schelle an der roten Ampel hielt, stand vor ihm ein Ford-Mondeo mit sehr merkwürdigem Nummernschild. Das bestand nur aus einer Buchstabenkombination. Auf der linken Seite, wo bei derzeit aktuellen Autokennzeichen die EU-Fahne mit dem großen „D“ für Deutschland steht, prangten auf diesem speziellen Kennzeichen die Buchstaben „ DDR“. Und dazu das Staatswappen der Deutschen Demokratischen Republik: Hammer und Zirkel im Ährenkranz, „Zeichen des Glücks an der Wiege“, wie es in einem Pionierlied heißt.

Bild löst Ermittlungen aus

Aber für den Halter des Westautos mit dem Ostsymbol bedeutete dieses alles andere als „Zeichen des Glücks“, sondern verhießen Ärger mit der Strafjustiz. Denn der Waldheimer im Wagen dahinter knipste das seltsame Nummernschild und reichte es nach dem Motto „Darf der das?“ an einen Bekannten weiter, der Polizist ist. Der Beamte wiederum musste von Amts wegen handeln und das löste Ermittlungen aus, die für den Fahrzeughalter nicht folgenlos bleiben sollten.

Anzeige

Einspruch gegen Strafbefehl

Es stellte sich außerdem heraus, dass der Ford nicht versichert war. So schickte das Gericht dem Mittsechziger auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl. Wegen zweier tateinheitlich begangener Delikte bekam der Mann einen Strafbefehl. Zum einen sollte er die Geldstrafe für Kennzeichenmissbrauchs, eines Vergehens nach Straßenverkehrsgesetz, zahlen und zum anderen wegen des Fahrens oder Anordnens oder Zulassens des Fahrens ohne Haftpflichtversicherung, was nach dem Pflichtversicherungsgesetz strafbar ist. Aber der Mittsechziger legte gegen die Strafbefehl Einspruch ein.

Weitere LVZ+ Artikel

Wer zu spät kommt...

So wartete nun Richterin Nancy Weiß im Amtsgericht Döbeln auf den Coswiger, um den Einspruch zu verhandeln. Für den Angeklagten bewahrheitete sich letztlich der Spruch, mit dem der KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow aus der befreundeten Sowjetunion die DDR verabschiedete. „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Gar nicht kommen, ist auch zu spät kommen. Daher verwarf die Richterin den Einspruch. Es bleibt nun bei 25 Tagessätzen á 20 Euro Geldstrafe aus dem Strafbefehl. Sofern der Halter des DDR-gekennzeichneten Fords keine nachvollziehbaren Gründe vorbringt, weshalb er nicht zur Verhandlung erscheinen konnte, kann er nicht erfolgreich beantragen, das Verfahren in den vorigen Stand einzusetzen.

DDR-Reichsbürger beschäftigen Verfassungsschutz

Dass der Mittsechziger zu den Staatsleugnern gehört, die sich auf den Fortbestand der DDR berufen, hat die kurze Verhandlung nicht zweifelsfrei ergeben. Gleichwohl sind dem Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) Sachsen solche „DDR-Reichsbürger“ bekannt. „Das LfV Sachsen beobachtet die Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter. Darunter fallen auch die sogenannte ,DDR-Reichsbürger’ und ihre Organisation (,Volkskammer der DDR’)“, teilt LfV-Sprecherin Patrica Vernhold auf Nachfrage mit. „Diese ,DDR-Reichsbürger’ berufen sich auf ihre ehemalige DDR-Staatsbürgerschaft, die nach wie vor Gültigkeit besitze. Seit dem Einigungsvertrag 1990 bestehe die DDR als einziger deutscher Staat weiter. Die Volkskammerwahlen und der Einigungsvertrag sind, nach Leseart der Volkskammer-Anhänger, gefälscht“, erläutert Patricia Vernhold weiter.

Kleiner Personenkreis unter den Extremisten

Nach Erkenntnissen der Verfassungsschützer ist der Anteil der DDR-Reichsbürger an den Staatsleugnern in Sachsen, für die sich die Bezeichnung „Reichsbürger und Selbstverwalter“ etabliert hat, nicht sehr groß. In Sachsen gibt es laut LfV zehn davon unter insgesamt rund 1000 Personen.

Kennzeichen auch in der DDR falsch

Das DDR-Kennzeichen an dem Ford in Waldheim wäre übrigens auch in der DDR falsch gewesen. Nummernschilder bestanden damals aus einer Buchstabenkombination, dann kam eine Zahl, dann ein Strich und dahinter noch eine Zahl. Hammer und Zirkel im Ährenkranz waren als Amtssiegel zwischen den Zahlen angeordnet. Der erste Buchstabe stand für den Bezirk. Das „K“, wie in diesem Fall, für den Bezirk Halle, zu der in der DDR-Zeit von 1952 bis 1990 auch die Stadt Coswig gehörte.

Von Dirk Wurzel