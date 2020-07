Waldheim: Hat die JVA eigentlich eine Drohnen-Flak?

Waldheim

In Waldheim gibt es eine vielfältige Fotografenszene. Die Perle im Zschopautal dürfte daher eine der am meisten fotografiertesten Städte in Mittelsachsen sein. Und manche Fotografen gehen für die gute Perspektive sogar in die Luft, nutzen Drohnen für Luftbilder.

Drohnen-Flak in den USA

Aber nicht alle Motive dürfen die Piloten der unbemannten Fluggeräte überfliegen. So ist die JVA tabu. Man könnte ja Dinge abwerfen, die im Gefängnis verboten sind: Mobiltelefone, Drogen, Waffen. In den Vereinigten Staaten wird das zunehmend zum Problem, dort sind sogar spezielle Strahlenwaffen in Gebrauch. Diese elektronische Drohnen-Flak sendet Störsignale aus holt die Fluggeräte vom Himmel.

Anzeige

Keine Vorkommnisse in Sachsen bekannt

Sowas gibt es in Waldheim (noch) nicht. „Störsender gibt es derzeit keine in sächsischen Gefängnissen“, sagt Jörg Herold, Pressesprecher des Sächsischen Justizministeriums, dem auch die Gefängnisverwaltung untersteht. „In Waldheim sind uns zudem keine Vorfälle mit Drohnen bekannt geworden“, sagt Jörg Herold. Eher zu tun haben es die JVA-Beamten mit Überwürfen über den Gefängniszaun, was jetzt auch kein spezielles Problem der JVA Waldheim ist.

Weitere LVZ+ Artikel

Ministerium weiß Bescheid

Im Justizministerium hat man sich bereits mit der Möglichkeit befasst, Gefangene illegal aus der Luft mit Dingen zu versorgen, die hinter Gittern begehrenswert sind. So ist dort nach Worten des Ministeriumssprechers bekannt, dass in der Drohnensoftware bereits die Flugverbotszonen, wie sie etwa über Gefängnissen bestehen, einprogrammiert sind und der Pilot sieht, wo er nicht hinsteuern darf.

Bußgeld wird teuer

Mit den Regelungen zum Drohnenflug kennt sich auch der Waldheimer Matthias Löwe bestens aus. Der Fotograf, bekannt durch seine Kalender, nutzt selbst ein unbemanntes Fluggerät für Luftaufnahmen. „Wenn Sie in Waldheim starten, werden sie gewarnt vor dem Gefängnis einen Sicherheitsabstand von 100 Metern einzuhalten. Wenn Sie in Waldheim fliegen wollen, müssen Sie es dem Ordnungsamt anzeigen und Sie benötigen die Freigabe vom Grundstücksbesitzer. Sie dürfen auch keine Bahngleise, Straßen, Brücken und so weiter fotografieren. An der Zschopau gibt es eine Schutzzone“, erläutert er. Höchstens 100 Meter hoch dürfe man eine Drohne fliegen und eine Art Flugschein ist ebenfalls notwendig. Außerdem sind Drohnen registriert und der Flug wird aufgezeichnet. „Das Bußgeld kann sehr teuer werden“, sagt Matthias Löwe über die Konsequenz von Verstößen.

Auch Strafverfahren möglich

Wer Gefangene beispielsweise mit Drogen per Drohne aus der Luft versorgt, hat mit dem Bußgeld noch das geringste Problem, weil auf ihn noch ein Strafverfahren wegen eines Vergehens oder Verbrechens nach Betäubungsmittelgesetz zukommt, je nachdem, um welche Menge an Rauschgift es sich handelt.

Von Dirk Wurzel