Waldheim: Ja-aber-Debatte im Stadtrat um Pflege-Patenschaften

Waldheim

Guter Vorschlag – aber... So lässt sich das Ergebnis der Debatte um den Antrag der Fraktion SPD/Linke im Waldheimer Stadtrat zusammenfassen. Dieser Antrag sah vor, Pflegepatenschaften für städtische Grünflächen einzurichten. Waldheimerinnen und Waldheimer sollen sich ehrenamtlich um Wiesen, Beete und Rabatten kümmern und dazu einen Vertrag mit der Stadt schließen. Als Vorbild führte Fraktionsvorsitzende Dieter Hentschel Roßwein an, wo das gut funktioniere. „Wir würden auch mit gutem Beispiel vorangehen und die Patenschaft für den Bahnhofsvorplatz übernehmen“, sagte Dieter Hentschel.

Albrecht Hänel ( CDU) kommentierte diesen Vergleich mit einer Bemerkung, die an Beamten-Dreisatz („Haben wir schon immer so gemacht, „haben wir noch nie so gemacht“, „da kann ja jeder kommen“) erinnerte: „In Roßwein mag das funktionieren. Aber in Waldheim hat das keine Tradition.“ Albrecht Hänels Fraktionskollegin Kathrin Schneider bewertete den Antrag der Linke als eine „sehr gute Idee.“ Sie hatte noch 2017 im Gedächtnis. Damals sahen nach ihrer Erinnerung die öffentlichen Grünflächen wild aus, weil der Bauhof wohl nicht hinterher kam. Das „aber“ fehlte aber in Kathrin Schneiders Diskussionsbeitrag nicht. Sie verwies auf den hohen Aufwand mit extra-Verträgen, der hinter der „sehr guten Idee“ stehe.

Christian Wesemann ( AfD) lobte den Antrag der Linken. „Wir finden das hervorragend“, sagte er. Allerdings müssten die Pflegepaten aus Sicht der AfD-Fraktion aber eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen. „Es ist schließlich harte körperliche Arbeit“, sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende. „Entschädigung für ehrenamtliche Arbeit? Ich sehe da die Mitglieder des Verschönerungsvereins. Die bezahlen noch Mitgliedsbeiträge und bekommen keine Aufwandsentschädigung“, brachte sich Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) in die Debatte ein.

„Die Idee ist gut“, befand auch Andre Langner, Fraktionschef der FDP. Allerdings müsse die Frage der Versicherung geklärt werden. Andre Langner gab aber auch zu bedenken, dass es derzeit gar keinen Bedarf für Pflegepatenschaften gebe. Denn: „Unser Bauhof ist super spitze drauf.“ Als Kritik am Bauhof will Dieter Hentschel den Antrag ausdrücklich nicht verstanden wissen. Es gehe seiner Fraktion darum, diesen zu entlasten. Er wollte eigentlich, dass der Antrag abgestimmt wird, ließ sich dann aber davon überzeugen, in erst mal im Technischen Ausschuss weiter zu diskutieren. Diesen Vorschlag hatte Bürgermeister Steffen Ernst gemacht. Wobei der Fraktionsvorsitzende der Linken die Gefahr nicht vollends gebannt sieht, dass der Antrag zerredet wird. Allerdings wäre er bei einer Abstimmung im Stadtrat wahrscheinlich durchgefallen.

Von Dirk Wurzel