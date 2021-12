Waldheim: Jugendliche verwandeln Checkpoint-Halle in sportlichen Hingucker  

Waldheim/Massanei

Jetzt wird es bunt im Checkpoint. Aber nicht zu farbenfroh. Zusammen mit Graffiti-Künstler Frank Schäfer haben eine handvoll Jugendliche die Wände der Turnhalle bemalt. Klar hätte man diese auch besprühen können. Aber Frank Schäfer gibt Laien nur ungern gleich Farbspray in die Hände, wenn sie erstmals künstlerisch an Wänden aktiv werden. Schließlich soll das Ergebnis ja auch nach was aussehen. Erlebnispädagogin Sina Behrendt hatte bereits Graffiti-Projekte angekündigt, als sie im Stadtrat als neue Checkpoint-Chefin vorsprach.

Gino vor seinem Werk. Quelle: Dirk Wurzel

Und ob es nach was aussieht! Und motivisch passt die Bemalung sogar zu einer Sporthalle. Gino (13) hat beispielsweise eine Fußballer gemalt. Jamie (16) verewigte sich mit einem Skateboard-Motiv. Und die Checkpoint-Chefin Sina Behrendt brachte Bilder der Sportarten, die sie selbst betreibt, an die Hallenwand: Aerial-Sports. Dazu gehört zum Beispiel Poledance, Hoop und Silk. Das hat viel Akrobatik zu tun.

Skateboards an der Wand reichen Sina und Gino nicht aus, erfährt man vor Ort im Gespräch. Beide fahren diese Rollsportgeräte und sie vermissen eine Bahn in Waldheim. „Wir müssen nämlich zum Skateboarden in die größeren Städte fahren. Da ist man ewig unterwegs“, sagen die beiden. Früher gab es auch mal eine Skateanlage am Checkpoint. Auch Ringo Fleischer aus Massanei sieht diesen Bedarf, hat als Stadtrat der AfD-Fraktion bereits im Technischen Ausschuss nachgefragt. Eine endgültige Antwort über die Rückkehr der Skateranlage gibt es noch nicht.

Frank Schäfer, Sina Behrendt und Gino präsentieren die Früchte des ersten Graffiti-Workshops. Quelle: Dirk Wurzel

Aber erstmal werden die Hallenwände wieder schick. Eine ist es bereits. „Zu bunt soll es aber auch nicht sein“, sagt Frank Schäfer. Er hat die Fläche vorbereitet und einen Rahmen aufgemalt, in dem die Jugendlichen ihre Bilder aufmalten. Zuvor war Sina Behrendt mit Mittreitern aktiv und hat die Fläche grundiert. Weil sie aber ohne Gerüst nicht bis an die hohen Stellen der Wand kamen, hat Frank Schäfer Risse aufgemalt, den Rahmen zu den tatsächlich stellen der Wand hin ausfransen lassen. Clever, denn so entsteht der Eindruck, dass alles so sein muss.

„Im Januar nehmen wir uns die andere Wand vor. Da kommt auch die Boulderwand hin“, sagt Sina Behrendt. Diese Kletterwand misst drei mal drei Meter. Und wer baut sie auf? „Ich mit dem Hausmeister, wer sonst?“, sagt die Erlebnispädagogin. Sie ist im Checkpoint gewissermaßen das Mädchen für alles. Die Außenwand würde sich auch für Graffiti eignen, findet sie und dann ist da noch das Projekt Bahnhof. Dort ist die Unterführung ein Quell ständigen Ärgers, weil sich da wilde Schmierer austoben. Sachbeschädigung begehen, statt Kunst zu schaffen. So gibt es die Idee, die Kinder und Jugendlichen die Wände der Unterführung gestalten zu lassen – als Graffiti-Projekt des Checkpoint.

Von Dirk Wurzel