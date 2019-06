Waldheim

Jugendliebe an der Zschopau: Schlagerstar Ute Freudenberg kommt nach Waldheim. Und mit ihr mindestens sieben weitere Künstler. Jetuzt steht nämlich fest, wer bei der MDR-Show „Sommer bei uns“ auftritt. Veranstaltungsmanager Nino Richter freut sich jedenfalls riesig, dass der Sender mit diesem Spitzenprogramm an die Zschopau kommt.

Waldheim beeindruckt MDR

Er hatte bereits zusammen mit David Noelte die Voting-Events organisiert, die das MDR-Osterfeuer nach Waldheim bringen sollten, was nicht gelang. Aber der Rundfunk ist dadurch auf die Perle des Zschopautales aufmerksam geworden und hat sich kurzerhand entschieden, die Musikshow „Sommer bei uns“ in Waldheim zu produzieren und live von dort auszustrahlen. Da ist auch Nino Richter als Veranstaltungsleiter gefragt.

Angelo von der Kelly Family kommt mit Familie

„Bell, Book and Candle werden auch auftreten. Sie waren schon zwei Mal in Waldheim, einmal zum Stadtfest und einmal zu einer Benefiz-Show“, sagt Nino Richter. Weitere Künstler sind: Vinzent Groß, Stereoact, Julia Lindholm, Sotiria und Angelo Kelly und Family. Mit Josh kommt ein österreichischer Sänger, dem wir „Cordula Grün“ zu verdanken haben. Hätte das MDR-Osterfeuer in Waldheim gelodert, wäre mit Christinia Stürmer auch eine Österreicherin aufgetreten. Sie hatte mit ihrem Song „Millionen Lichter“ großen Erfolg.

Ober- und Niedermarkt als Fußgängerzone

Schlager, Pop, Chartmusik – Nino Richter freut sich über die gute musikalische Mischung, die in Waldheim am 29. Juni ab 20.15 Uhr erklingen wird. „Es ist geplant, die Bühne an Bergmanns Hof aufzustellen und so den Ober- und Niedermarkt zu bespielen“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Er hatte bereits zweimal Vertreter des MDR in Waldheim zu Gast, um mit ihnen die Einzelheiten der Show zu besprechen.

Ober- und Niedermarkt sollen für die Dauer der Veranstaltung zu einer großen Fußgängerzone werden. Die Poller kommen natürlich raus. Auch eine LED-Wand bringt der MDR mit, sodass die weiter hinten Stehenden auch was mitkriegen.

Von Dirk Wurzel