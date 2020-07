Waldheim: Justiz sucht Kameruner mit Haftbefehl

Waldheim/Döbeln

Brutale Szenen sollen sich Mitte Mai vergangenen Jahres in den Asylunterkünften an der Waldheimer Hauptstraße abgespielt haben. Eine Frau aus Kamerun soll Hiebe mit einem gefährlichen Werkzeug mit einem abbekommen haben. Als Schläger gilt der Staatsanwaltschaft Chemnitz ein Landsmann der Frau. Dem Endzwanziger liegt gefährliche Körperverletzung zu Last.

Französisch wegen Kolonialzeit

Jetzt unternahm Richterin Ines Opitz im Amtsgericht Döbeln den zweiten Anlauf, um dem Mann den Prozess zu machen. Die Zeugin war wieder extra mit dem Bus aus Waldheim gekommen. Auch die Dolmetscherin für Französisch hatte sich im Gericht eingefunden, denn die meisten Menschen in Kamerun sprechen französisch. Das hat mit der Kolonialgeschichte des zentralafrikanischen Landes zu tun.

Polizei trifft Angeklagten nicht an

Aber der Angeklagte fehlte zum zweiten Gerichtstermin, wie bereits zum ersten. Deswegen hatte Richterin Opitz die polizeiliche Vorführung des Angeklagten aus Leipzig angeordnet, wo der Mann jetzt lebt. Also schaute am Morgen des Verhandlungstages die Polizei bei ihm vorbei. „Um 9.15 Uhr meldete das Vorführkommando, dass sich der Angeklagte diese Woche in Hamburg aufhält, und nicht vorgeführt werden kann“, berichtete die Vorsitzende über den Ausgang der Bemühungen, den Angeklagten vor Gericht zu holen.

Haftbefehl erlassen

Nächste Stufe ist nun die Sitzungshaft, die Richterin Opitz per Haftbefehl anordnete. Wenn ihn die Polizei fängt, bringt sie den Angeklagten ins Gefängnis, wo er dann auf den nächsten Prozesstermin wartet. Weil die Sitzungshaft ein schwerer Eingriff in Grundrechte ist ordnen sie die Gerichte meist erst an, wenn andere Methoden, den schwänzenden Angeklagten vor Gericht zu bringen, erfolglos waren.

Die Kamerunerin ist über die erfolglosen Fahrten zum Gericht alles andere als glücklich, übersetzt die Dolmetscherin. Aber in Waldheim fühlt sich die junge Frau wohl. Sie lernt gerade die deutsche Sprache und bekomme dabei auch durch ihr Kind viel mit, das in eine Waldheimer Kita geht.

Kamerun ist nicht mehr sicher

Kamerun war von 1884 bis 1918 deutsche, danach bis 1960 französische Kolonie. Die Franzosen betrieben eine knallharte Assimilationspolitik, was sich auch in der Etablierung der französischen Sprache ausdrückt. „Lange Zeit galt Kamerun als Stabilitätsanker in einer instabilen Region. Doch seit 2016 ist das zentralafrikanische Land, das sich vom Atlantischen Ozean bis zum Tschadsee erstreckt, mit wachsenden Konflikten und zunehmenden politischen und gesellschaftlichen Spannungen konfrontiert“, meldet das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( BMZ).

Auswärtiges Amt rät ab

So kämpfen in den englischsprachigen Provinzen North-West und South-West separatistische Gruppen für eine Loslösung von Kamerun und die Gründung der „Republik Ambazonia“. Im Norden des Landes ist die islamistische Terrororganisation Boko Haram aktiv und verübt immer wieder Selbstmordanschläge, die zahlreiche Opfer unter der Zivilbevölkerung fordern. Angespannt ist die Sicherheitslage laut BMZ auch an der Grenze zur krisengeschüttelten Zentralafrikanischen Republik. Das auswärtige Amt rät Touristen von Reisen in bestimmte Regionen Kameruns ab und warnt vor Terror und hoher Kriminalität.

Von Dirk Wurzel