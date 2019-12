Waldheim: Kameraden im Papiereinsatz

Waldheim

Die Waldheimer Feuerwehr war am Sonnabend im Großeinsatz. Ganz vorn mit dabei: 23 junge Kameradinnen und Kameraden der Jugendwehr. Aus allen Ortsteilen trugen insgesamt 40 große und kleine Feuerwehrleute Altpapier zusammen. Das landete in einem großen Container auf dem Bauhof. 16 Tonnen fasst der Kollos aus Stahlblech. Und Jugendwart Chris Tröger schätzte am Sonnabendmittag, dass der Container so gut wie voll wird.

Auch das Reporterauto der DAZ war am Wochenende ein Wertstofftransporter. Denn bei der Zeitung gibt es natürlich auch viele Zeitungen und anderes Papier. Aber das auf Rücksitzbank und Beifahrersitz des Golfs transportierte Altpapier war nur ein Klacks zu den Mengen, die die Kameraden aus den Waldheimer Haushalten holten. „Über 250 Leute haben bestimmt gespendet. Für uns sammeln ganze Hausgemeinschaften“, sagt Chris Tröger. Der Jugendwart ist überaus dankbar für den Zuspruch der Leute, die ihr Altpapier für den guten Zweck aufheben.

Der Erlös der Sammlung zum 3. Advent geht diesmal nicht in die Kasse der Jugendwehr. Viermal im Jahr sammelt sie im Jahr Altpapier, dreimal für sich und einmal für einen sozialen Zweck. Diesmal kommt das „Papiergeld“ dem Verein Kinderhospiz „Bärenherz“ in Leipzig zugute, der sich um schwerkranke Kinder und ihre Eltern kümmert.

Im schnellen Takt rollten am Sonnabend die Fahrzeuge der Feuerwehr auf den Hof, voll beladen mit gesammeltem Altpapier. Das war zumeist auch ordentlich zusammengebunden, jedoch entfernten die Kameraden bei der Annahme die Stricke und Bänder, sodass nur Papier im Container landete. „Hier lernt man Straßen kennen, von denen man noch nie was gehört hat“, sagte ein Jugendlicher der Jugendwehr. Er kehrte mit seinem Trupp aus einem Waldheimer Ortsteil zurück – mit gefühlt einer Tonne Altpapier. Und bei so einer Sammeltour zeigt sich gleich, wo das Löschfahrzeug überall durchkommt, scherzt Chris Tröger. Übrigens kamen auch viele Leute zur Feuerwehr und brachten ihr Altpapier, so wie die DAZ. Um die 30 Privatautos entluden die Helfer.

Die Waldheimer Jugendwehr mit ihren 26 jungen Kameradinnen und Kameraden im Alter von acht bis 15 Jahren lebt von Spenden und Zuwendungen. Aller zwei Wochen ist Ausbildung und ihr Können zeigt die Jugendwehr bei den Waldheimer Feuerwehrtagen. Und auch zum gemeinsamen Zeltlager mit den Jugendwehren aus Hartha, Leisnig und Geringswalde. Diese Aktivitäten stehen auch 2020 wieder an. Und dann ist da noch ein Ausflug geplant. Und wohin geht´s, Chris Tröger? „Das ist eine Überraschung.“

Von Dirk Wurzel