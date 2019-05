Waldheim

Mit Katja Kipping hatten die Waldheimer Linken am Mittwoch einen roten Magneten nach Waldheim geholt. Im roten Mantel und gleichfarbiger Haartracht zog die Bundesvorsitzende der Partei die Linke die Leute an den Stand auf dem Waldheimer Obermarkt. „Bei uns waren mit Abstand die meisten Leute“, freute sich Dieter Hentschel, Spitzenkandidat der Linken im Stadtratswahlkampf. Auch die CDU, FDP und die AfD nutzten den Wochenmarkt im Wahlkampfendspurt.

Am Linken-Stand sprach Katja Kipping mit den Waldheimern. Sogar die Würdenträger der CDU in der Region Döbeln kamen da vorbei: Altbürgermeister Steffen Blech und der ehemalige Döbelner Landrat Dr. Manfred Graetz. Er erzählte Katja Kipping von seinem Kampf für die Wiederbelebung der Bahnstrecke Döbeln-Meißen. Mit leeren Händen verließ die Spitzenfrau der Linken Waldheim nicht. François Maher Presley holte eine Waldheim-Tüte aus dem Stadt- und Museumshaus und gab diese Katja Kipping mit. In der Tüte sind unter anderem zwei Waldheim-Bücher und damit ein bleibender Eindruck an die Perle des Zschopautals.

Von Dirk Wurzel