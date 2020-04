Waldheim: Kein Stadtfest wegen Corona

Waldheim

Jetzt ist es offiziell: Das Waldheimer Stadtfest fällt in diesem Jahr aus. Aber auch die „Sounds of Hollywood“ hat die Stadt abgesagt. Grund ist die neue Allgemeinverfügung, die der Freistaat Sachsen wegen der Corona-Krise erlassen hat. Diese lockert zwar die Beschränkungen in einigen Bereichen etwas. Allerdings bleiben Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten.

„Wir können bei den Filmmusik-Classics nicht garantieren, dass die Besucherzahl unter 1000 bleibt“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP). Ab dieser Zahl gelten Veranstaltungen als Großveranstaltungen und sind damit verboten. Außerdem kann die Stadt geforderte Sicherheitsabstände auf dem Platz am Kreuzfelsen nicht gewährleisten. Die Entscheidung zur Absage dieser Gemeinschaftsveranstaltung des Mittelsächsischen Kultursommers mit der Stadt Waldheim fiel laut Steffen Ernst bereits in der vergangenen Woche.

Gestern dagegen hat sich die Stadtverwaltung erst dazu durchgerungen, das Stadtfest abzusagen. Bis Ende Juni/Anfang August zum eigentlichen Stadtfestwochenende ist es noch eine Weile hin, darum blieb die Entscheidung bis Montag offen. Nun gibt es die neue Allgemeinverfügung. Beim Stadtfest lässt sich die Besucherzahl nicht steuern, da dies frei zugänglich ist.

