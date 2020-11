Waldheim: Kein Urteil im Betrugsprozess – aber teuer wird es trotzdem

Waldheim/Döbeln

Das kleine „a“ hinter der 153 ist in diesem Fall fünf Riesen schwer. Denn Paragraf 153a Strafprozessordnung regelt das „Absehen von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen“. Bis zu einer Gesetzesänderung vor drei Jahren hieß es „Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage“.

Kurz vor dem Ruin

Und nun soll auch ein 52-Jähriger aus einem Waldheimer Ortsteil von dieser Vorschrift profitieren. 50 000 Euro wird es ihn kosten, damit die Justiz folgende Tatvorwürfe nicht weiter verfolg, das Gericht möglicherweise gar zu einem Schuldspruch kommt und eine Strafe verhängt: Der 52-Jährige lebt auf einem Hof. Nach dem Hochwasser 2013 haben dessen Eltern bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) Hilfsgeld für die Reparatur an den Flutschäden der Häuser beantragt. Statt fremde Firmen mit der Sanierung zu beauftragen, gründete der Waldheimer selbst einen Bauservice im Ein-Mann-Betrieb. Mit ihm führte er die Renovierungsarbeiten am heimischen Hof auf eigene Faust aus. Rund 192 000 Euro erhielt er dafür von der SAB für Material und Arbeitszeit. In die notwendigen Umbaumaßnahmen sei das Geld jedoch nie geflossen, so der Vorwurf. Der Angeklagte bestritt diese Vorwürfe vehement. Er habe das Geld jeder Zeit sachgemäß verwendet. Vielmehr hätten ihn unvorhergesehene Senkbewegungen im Untergrund sowie erneute Überschwemmungen im Jahr 2018 vor ungeahnte Schwierigkeiten gestellt. Finanziell hätten er und seine Eltern sich bereits kurz vor dem Ruin befunden. Die SAB sei hingegen nicht auf Lösungsvorschläge seinerseits eingegangen. Kurz darauf folgte dann die Strafanzeige.

Anzeige

Für alles eine Erklärung

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Karin Fahlberg machte sich viel Mühe, diesen Sachverhalt aufzuklären. Am vierten und letzten Verhandlungstag hörte das Gericht einen Bausachverständigen als Gutachter. Er sollte beurteilen, ob Abrechnung und Ausführung passen oder ob es da Lücken gibt. Es ging dabei auch darum, die genaue Schadenshöhe festzustellen. Allerdings musste der Sachverständige auf Nachfrage mehrfach einräumen, sich geirrt zu haben. Zudem hatte der Angeklagte für jeden zweifelhaften Punkt eine Erklärung. Beispiel: Der Gutachter erklärt das Bild eines gefliesten Fußbodens. Die Fliesen darauf stammen aus dem Jahr 2003, der Boden kann nicht erneuert worden sein, so wie ihn der Angeklagte abrechnete. „Die Fliesen sind noch im Toom erhältlich, ich wollte eigentlich eine mitbringen, aber wegen der langen Lieferfristen ging das nicht. Ich habe den Fußboden mit dem gleichen Fugenbild neu gefliest“, sagte der 52-Jährige. Der Gutachter hielt es für wenig wahrscheinlich, dass dem Angeklagten das gelungen sein kann. „Aber ausschließen können sie es nicht?“, lautete eine vielgestellte Frage der Verteidigung, auf die der Gutachter antwortete: „Ausschließen kann ich es nicht.“

Verteidiger rät zur Einstellung mit Auflage

Rechtsanwalt Michael Stephan, einer der beiden Verteidiger, fasste zudem noch einmal zusammen, wie die Verteidigung den Fall beurteilt: „Paragraf 263 StGB schützt das Vermögen und nicht die Dispositionsfreiheit im geschäftlichen Leben.“ Sein Mandant habe keinen Vermögensschaden herbeigeführt. Darum auch kein Betrug. Trotzdem regte der Verteidiger nach dem Vortrag es Gutachters an, das Verfahren mit Paragraf 153a der Strafprozessordnung ohne Urteil zu beenden. So war bereits der Mitangeklagte an einem früheren Verhandlungstag aus der Geschichte herausgekommen.

Staatsanwältin lässt sich nicht runterhandeln

Nun war die Staatsanwaltschaft auch bereit, das Verfahren gegen den Waldheimer einzustellen – allerdings gegen eine beträchtliche Geldauflage von 50 000 Euro. Herunterhandeln ließ sich die Sitzungsvertreterin der Anklage nicht, Rechtsanwalt Stephan wollte eigentlich 10 000 Euro weniger für seinen Mandanten herausschinden, nahm aber das Angebot an. „Ich möchte das nicht in sechs Monaten wieder auf dem Tisch haben“, sagte Richterin Fahlberg, als sie den Beschluss begründete, das Verfahren vorläufig einzustellen. Ein halbes Jahr hat der 52-Jährige nun Zeit, die 50 000 Euro an die Landesjustizkasse zu zahlen. Als nicht Verurteilter gilt er weiter als unschuldig und es gibt auch keinen Eintrag im Strafregister – sofern er die Auflage bezahlt. Diese lässt auch nicht durch eine Insolvenz umgehen oder mildern. Anders sieht es bei den Rückforderungen der SAB aus. Aber das müssen notfalls andere Gerichte klären, ob und in welcher Höhe diese berechtigt sind.

Von Dirk Wurzel