Waldheim: Kleine Stadt – große Kunst

Waldheim

In Waldheim gibt es was zu sehen. Und zwar Bilder. Fotografien und Gemälde, um genau zu sein. In Bergmanns Hof stellt Gisela Neuenhahn Malerei aus, in der Galerie an der Schlossstraße zeigt Matthias Löwe tolle Fotografien von Waldheim.

Gisela Neuenhahn ist begeistert von Waldheim. Nach langen Jahren war die Malerin und Musikerin am Wochenende mal wieder in ihrer Heimatstadt. Hier lebte sie bis 1960 bis sie zum Studium nach Leipzig ging. „Ich staune immer, wie sich die Stadt zwischen meinen Besuchen verändert, welche Gebäude wieder erneuert wurden“, sagte sie zur Vernissage und sprach explizit das Stadt -und Museumshaus an. Das ist für sie ein würdiger Ort die Skulpturen des bekannten Bildhauers Georg Kolbe auszustellen.

Im Stadt -und Museumshaus hängen Gisela Neuenhahns Bilder nicht. Was sie aber nicht traurig stimmt. Die Malerin findet das Galeriezimmer in Bergmanns Hof sehr passend für ihre Werke. So sieht es auch Melanie Doan, die als Stadträtin zur Vernissage gekommen war. Besonders angetan hatte es ihr das Bild „Ausbrechen“, das in der Bilderreihe durch seine eher kalte Farbgebung auffiel. Ein sich abwendende Männerfigur, ein angedeutetes Käfiggitter und eine Frauenfigur, die dem zu entkommen versucht – figürlich aber dennoch abstrakt bringt die Künstlerin die Verzweiflung, welche die Frauenfigur zu empfinden scheint, auf die Leinwand. „Ich male überwiegend in Öl“, sagt Gisela Neuenhahn, die ihr Talent bereits in früher Kindheit entfaltete. In Martin Gebhardt fand sie in Waldheim einen Lehrer, der sie voran brachte.

Fotografie ist keine Kunst? Aber wohl! In der Galerie an Schlossstraße der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur zeigt Matthias Löwe 52 Bilder, die er in den letzten zehn Jahren aufgenommen hat. Sie zeigen Waldheim von seiner schönen Seite. „Auf fast jedem Bild ist das Rathaus zu sehen“, sagt Matthias Löwe, für den der Schaffensprozess an einer Aufnahme nicht mit dem Drücken des Auslösers endet. Dieser setzt sich am Computer mit dem Bildbearbeitungsprogramm fort. Und dadurch wirken manche Fotos wie gemalt. Sehenswert ist das allemal. Mittlerweile hat die Galerie an der Schlossstraße auch eine feste Öffnungszeit. Immer sonntags hat sie ab 14.30 Uhr für eine Stunde auf.

Von Dirk Wurzel