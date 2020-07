Waldheim: Lasterfahrer war mit offener Tür und Promille unterwegs

Waldheim

Die Polizei nimmt gleich den Fahrer mit. Das beobachteten Zeugen nach einem Unfall in Waldheim. Wie die Polizei nun mitteilt, befuhr der 30-jährige Fahrer eines Mercedes-Transporters am Mittwoch den Obermarkt in Richtung Kriebsteiner Straße. Während der Fahrt öffnete sich selbstständig eine Tür des Kofferaufbaus des Transporters und schlug beim Vorbeifahren gegen einen parkenden Pkw Mercedes. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Verletzt hat sich dabei niemand

Einem Arzt stellte sich der Transporter-Fahrer dennoch vor – zur Blutentnahme. Die Beamten hatten vor Ort seinen Atemalkohol gemessen. Das ergab einen Wert von 1,0 Promille. Für den tschechischen Staatsangehörigen folgten die Sicherstellung des Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Wie die Polizei bereits am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, hatten die Beamten den Fahrer zur weiteren Prüfung der Fahrtüchtigkeit mitgenommen.

