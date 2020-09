Waldheim: Lego übertrifft alle Erwartungen

Waldheim

Lego zieht ohne Ende. Und zwar Besucher. Diese Erfahrung machten jetzt Barbara Hengst und ihre Mitarbeiter in Waldheimer Stadt -und Museumshaus. Über 2000 Gäste kamen im August, um die Legoausstellung der Waldheimer Steinchenbande zu sehen. Am Sonnabend begrüßten die Museumsmitarbeiter den 2000. Besucher. Henry aus Colditz war mit den Hellmigs, seinen Großeltern, nach Waldheim gekommen.

Familie Hellmig mit Enkel Henry bekam im Waldheimer Stadt -und Museumshaus Blumensträuße. Mit ihrem Besuch hat die Familie die 2000er Marke geknackt. Quelle: privat

„Wir hatten schon mit einigen Besuchern gerechnet, waren dann aber doch überrascht, dass es so viele wurden“, sagt Museumsleiterin Barbara Hengst. „Gerade die Berichterstattung im MDR hat uns ein ganz anderes Einzugsgebiet gebracht.“ Die Leute kamen dann nämlich aus ganz Sachsen. Bis zum Mittwoch, dem 26. August, zählte die Ausstellung 1400 Besucher. „Das ist schon eine ganz ordentliche Zahl“, kommentierte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) diesen Zulauf, bevor er sich in den Urlaub verabschiedete – guter Dinge, dass die 2000 geknackt wird und voll des Dankes für die „Steinchenbande“, zu der Max und Marcel Ressel sowie Lukas Eschler gehören. „Vor allem das spielerische Zeigen hat es interessant gemacht“, sagte der Bürgermeister.

Das konnte auch die Museumschefin beobachten. „Die Besucher haben immer ziemlich lange mit den Modellen gespielt.“ Da der Zugang wegen des Infektionsschutzes beschränkt war, kamen mitunter nicht alle auf einmal rein, die die Ausstellung sehen wollten. Aber laut Barbara Hengst gab es unter der Besucherschar großes Verständnis für die coronabedingten Auflagen. So bummelten eben viele erstmal durch das Museum, bevor wieder Platz in der Steckbausteinschau im Glasanbau des Stadt -und Museumshauses war. Und es ist ja auch nicht so, dass es in dem Haus am Niedermarkt 8 nichts anderes zu sehen gibt. Man denke da zum Beispiel an die Skulpturen eines Bildhauers namens Georg Kolbe und die Stadtgeschichte.

Die nächste Lego-Ausstellung ist bereits gebongt. Sie findet aber nicht im Glasanbau statt, sondern im neuen Raum für Sonderausstellungen. In den Winterferien vom 8. bis zum 20. Februar zeigt die „Steinchenbande“ dann wieder ihre Werke. „Es werden ganz neue Modelle sein“, sagt Barbara Hengst, die schon einige gesehen hat.

Im Stadt -und Museumshaus bereitet man sich schon auf die nächsten Ausstellungen vor. Diese haben nichts mit dänischen Steckbausteinen zu tun, sondern mit Mode und Malerei. Also im übertragenen Sinn. denn am 27. September eröffnet im Treppenhaus des Anbaus, der sogenannten Kunsttreppe, die Ausstellung „Venus im Pelz“. Diese zeigt das Originalmappenwerk Salvatore Dalís. „Venus im Pelz“ setzt sich mit einer Spielart der Sexualität auseinander – dem Sadomasochismus. Die François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur präsentiert diese Ausstellung mit den Grafiken des als exzentrisch geltenden Spaniers.

