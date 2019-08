Waldheim

Der neue Waldheimer Stadtrat ist arbeitsfähig. Die konstituierende Sitzung hielt auch eine kleine Überraschung bereit. Waren sich die Räte einig, es bei der Besetzung der Ausschüsse und Aufsichtsräte bei den Stadträten zu belassen, die die Fraktionen dafür benannt haben, geriet die Wahl zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters zu einem richtigen Urnengang mit Wahlkabine.

Denn die CDU Fraktion – sie stellte mit Albrecht Hänel aus ihren Reihen bisher den 1. Vize – schlug jetzt Kathrin Schneider für dieses Ehrenamt vor. „Keine Angst, die FDP wird keine eigenen Ansprüche anmelden“, setzte Gerd Pfeifer ( FDP) an, um den Kandidaten der Liberalen vorzuschlagen. Denn anders als in Döbeln ist es in Waldheim üblich, dass die Partei, die den Bürgermeister stellt, keinen Stellvertreter aus ihren Reihen benennt. Und da Steffen Ernst nunmal in der FDP ist, schlug Gerd Pfeifer CDU-Stadtrat Albrecht Hänel für das Amt des 1. Stellvertreters vor. „ Albrecht Hänel hat in dieser verantwortungsvollen Funktion sehr zufriedenstellend gearbeitet“, sagte Gerd Pfeifer. Als Beispiele nannte er, wie sehr sich Albrecht Hänel um die Partnerstädte gekümmert hat, lobte sein ausgleichendes Wesen.

Albrecht Hänel (CDU) bleibt 1. Stellvertretender Bürgermeister. Quelle: Anja Seidel

„Es kam ein bisschen überraschend für mich“, gestand schließlich Albrecht Hänel, als ihn die Mehrheit der Stadträte in geheimer Wahl zum 1. Stellvertreter gewählt hatte. Seine CDU-Fraktionskollegin Kathrin Schneider bekam fünf Stimmen. Dieter Hentschel, den die Fraktion der Partei Die Linke für das Amt des 2. Stellvertreters vorschlug, hatte keinen Gegenkandidaten. Ihn wählte der Stadtrat offen mit großer Mehrheit zu Steffen Ernsts 2. Stellvertreter. „Ich werde mir große Mühe geben, dass es weiter vorwärts geht“, sagte Dieter Hentschel.

Dieter Hentschel (Linke) ist wieder zum 2. Stellvertretenden Bürgermeister gewählt worden Quelle: Archiv

Arbeit für Verwaltung und neuen Stadtrat hatte die CDU-Fraktion in Form zweier Anträge mitgebracht. Spätestens zur übernächsten Sitzung sollten diese auf der Tagesordnung stehen. So möchte die CDU-Fraktion gerne sogenannte Kleinkonten für die Feuerwehr einführen, was die Wehrleitung übrigens seit mehreren Jahren auf jeder Jahreshauptversammlung anmahnt. Es geht darum, dass die Feuerwehr, salopp gesagt, nicht jeden Bleistift bei der Kämmerei beantragen muss, sondern kleinere Anschaffung selbst von diesen Konten bezahlen kann. „Damit gelingt uns eine Entlastung des Gerätewarts und auch der Orts- und Ortsteilwehren“, so Ricardo Baldauf, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Waldheimer Stadtrat.

Zudem möchten die Christdemokraten, dass die Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH im kommenden Jahr die Werner-Melzer-Sporthalle betreut, was bisher ein externer Dienstleister macht. „Eine Verwaltung durch die stadteigene Gesellschaft hat den Vorteil, regelmäßig auftretende Probleme seitens der Nutzer auf kürzestem Weg klären und Synergieeffekte im Ort nutzen zu können. Arbeitsplätze werden dadurch auch im Ort gesichert“, begründet die Fraktion diesen Antrag.

Von Dirk Wurzel