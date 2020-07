Waldheim: Mädchenkiller ist jetzt offiziell pleite

Waldheim

Er lebte auf großem Fuß hatte aber hohe Schulden. Zusammen mit einem Komplizen entführte er am 13. August 2015 die Tochter eines Bauunternehmers in einem Dorf der Gemeinde Klipphausen, um 1,2 Millionen Euro Lösegeld vom Vater zu erpressen. Die Täter trugen keine Masken und aus Angst vor Wiedererkennung tötete B. die Gymnasiastin, was der Komplize nicht verhinderte.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Dresden sprach Markus B. des Mordes und erpresserischen Menschenraubes schuldig und verurteilte ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe. Der Komplize kam mit 15 Jahren davon. Bei B. stellte die Kammer die „besondere Schwere der Schuld“ fest. Er kann also nicht nach 15 Jahren verbüßter Haft eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung beantragen. Während der Verhandlung nannte der Vater der Getöteten die beiden „Ausgeburten der Hölle“. Richterin Birgit Wiegand, die damalige Vorsitzende der Schwurgerichtskammer, bezeichnete die Entführung als „dilettantisch geplant.“

Markus B. sitzt nun in der JVA Waldheim. Zumindest tat er dies am 22. Juni 2020. An diesem Tag eröffnete der Insolvenzrichter am Amtsgericht des Chemnitz das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Mörders. Geheimwissen ist das nicht, denn Insolvenzverfahren veröffentlicht die Justiz im Internet. Diese Bekanntmachungen enthalten auch Angaben zur Anschrift der Unternehmen und Personen, über deren Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde.

Wer ins Waldheimer Gefängnis kommt, hat immer einen Strafprozess hinter sich, der meist recht teuer ist: Anwälte, Gutachter, Gerichtsgebühren trägt der Verurteilte als „Kosten des Verfahrens“. Anders als Geldstrafen oder gerichtlich angeordneter Wertersatz – das sind Geldbeträge aus Straftaten, die der Staat einzieht – sind diese Kosten „insolvenzfähig“. Der Betroffene kann sie also zu seinen Schulden rechnen und bei einem Insolvenzverfahren los werden. „Gerichtskosten wie Verfahrens-, Gutachter-, Ermittlungs-,Verteidiger- und Dolmetscherkosten stellen das Gros der Forderungen. Hinzu kommen häufig Primärforderungen wie Miet- und Stromschulden, Konsumschulden, Ratenverträge“, sagte Michaela Tiepner, Pressesprecherin der JVA Waldheim, in einem früheren Beitrag über die Art der Schulden der Gefangenen.

In diesem Jahr hat das Amtsgericht Chemnitz bereits zwölf Insolvenzverfahren über das Vermögen von Gefangenen der JVA Waldheim eröffnet. Markus B. ist also nicht der einzige, der über ein Insolvenzverfahren versucht, seine Schulden zu loszuwerden. Die Schuld kann ihm diese Prozedur allerdings nicht nehmen.

Von Dirk Wurzel