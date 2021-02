Waldheim: Masken-Muffel muss in Gewahrsam

Waldheim

Am Donnerstagabend beobachteten Waldheimer, wie ein Mann mit Polizeibeamten auf der Zschopaubrücke aneinander geriet (lvz.de berichtete). Der 18-jährige Deutsche hatte sich zuvor beim Betreten der Filiale des Drogeriemarktes Rossmann geweigert, eine Mundnasenbedeckung zu tragen und sich laut Polizei dem Personal gegenüber sehr aggressiv verhalten. Gegen 17.20 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein und sie rückte zum dem Geschäft am Obermarkt aus.

Auf dem Weg zum Einsatzort bemerkten die Beamten des Polizeireviers Döbeln den 18-Jährigen auf der Zschopaubrücke und stellten ihn. Während der Kontrolle habe sich der 18-Jährige weiterhin sehr aggressiv verhalten, um sich getreten und erheblichen Widerstand geleistet. Schließlich sei es ihm gelungen sich loszureißen und davon zu laufen. Nach wenigen Metern fand die Flucht jedoch schon wieder ihr abruptes Ende. Beamte der sächsischen Bereitschaftspolizei konnten den jungen Mann einholen und erneut stellen. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand.

Die Polizisten brachten den 18-Jährigen auf das Polizeirevier in Döbeln und nahmen ihn dort für einige Stunden in Gewahrsam. Zur Verhinderung weiterer Störungen, heißt es von der Pressestelle der Polizei in Chemnitz.

Gegen den Maskenmuffel wurde eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Auf Grund seiner Verstöße gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung werden zudem Bußgeldforderungen auf den Mann zukommen.

Von Tim Niklas Herholz