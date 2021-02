Waldheim: Mehr Bauplätze in der Sonnehufe

Waldheim

In Meinsberg können demnächst 16 Eigenheime entstehen. Dort hat die Stadt nach einem langen Verfahren das „Baugebiet Sonnenhufe II“ erschlossen. Zuvor diskutierten die Räte nichtöffentlich im Verwaltungssauschuss über das Vergabeverfahren. Soll die Stadt das Land meistbietend oder zum Festpreis verkaufen? Nach intensiven Diskussionen, in denen nach Informationen von lvz.de auch der Quadratmeterpreis eine Rolle spielte, einigte man sich im Ausschuss auf 85 Euro pro Quadratmeter.

So hat es nun auch der Stadtrat mit drei Enthaltungen beschlossen. Die Parzellen haben einen Flächeninhalt von 635 bis knapp 1200 Quadratmetern. Die Stadt schreibt nun die Interessenten per Email an, dass der Stadtrat die Vergabe beschlossen hat. Nach dieser darf sich jeder nur für ein Grundstück bewerben. Waldheim verkauft das Bauland nur an Privatleute, die zudem ein Finanzierungskonzept vorlegen müssen. Sollten sich mehrere Interessenten für ein Grundstück bewerben, entscheidet das Los darüber, wer den Zuschlag erhält. Die Bewerbungsphase beginnt, nachdem Waldheim das Vergabeverfahren im Amtsblatt veröffentlicht hat.

Dass die Wahl zwischen den beiden Vergabeverfahren – Festpreis oder Versteigerung – überhaupt öffentlich wurde, ist einem Missgeschick der Stadtverwaltung Waldheim zu verdanken. Wie Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) sagte, stamme eine Beschlussvorlage aus dem Verwaltungsausschuss (VWA) und sei fälschlicherweise auf die Stadtrats-Tagesordnung gelangt. lvz.de hatte bereits im Vorfeld aus dieser Vorlage zitiert, im guten Gewissen, sie sei öffentlich. Der VWA hatte darüber nichtöffentlich beraten. „Es war eine lange und lebhafte Diskussion“, sagte Bürgermeister Ernst im Stadtrat.

Gleichwohl sind noch nicht alle Kritiker verstummt. Dr. Andreas Liebau, Stadtrat der CDU-Fraktion, fragte nach, wie die Stadt verhindern will, dass sich Leute über Strohmänner für mehrere Grundstücke bewerben. „Wir haben mit dem Finanzierungskonzept eine Bremse eingebaut“, sagte Bauamtsleiter Michael Wittig. Dr. Liebaus Fraktionskollegin Kathrin Schneider griff das Thema im Tagesordnungspunkt „Anfragen der Stadträte“ auf. Sie bezeichnete die Vergabe als „Lotteriespiel“ und fragte, welche Verbindlichkeit die Listen mit Interessenten haben, die Waldheim schon seit längerem führt. Seit reichlich fünf Jahren gibt es Bauwillige, die gerne in Meinsberg ein Haus errichten wollen. „Wir haben im Vorfeld keine Flächen reserviert“, stellte der Bürgermeister klar. Auch ein Bauwilliger aus Waldheim hatte die Stadtratssitzung verfolgt und berichtete danach den Pressevertretern von seinem Unmut über die Informationspolitik der Stadt, erzählte von Nachfragen, die unbeantwortet blieben.

Von Dirk Wurzel