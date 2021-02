Waldheim: Mengele-Vergleich macht Leser fassungslos

Waldheim

Dieser Bericht hat für Reaktionen gesorgt. Am Montag trafen sich laut Polizeiangaben 27 Menschen zur Kundgebung „Unsere Gesellschaft und ihre Mitte – Gedankenaustausch und Bewusstmachung zum Zustand und zur Zukunft unserer Demokratie“. Der Waldheimer René Michael Röder war Organisator und Anmelder dieser Veranstaltung.

Auf dieser ergrifft ein Teilnehmer das Wort und verglich die Impfkampagne gegen Corona mit den Menschenversuchen im Nationalsozialismus. „Dr. Mengele lässt grüßen“, sagte der Mann. „In welchem Licht mag Ihre Art zu denken erscheinen, wenn Sie sich hinstellen, mit dem Finger auf jemanden zeigen und laut rufen: ,Der hat Dr. Mengele gesagt!‘, wo es sonst vom Thema her um etwas völlig anderes ging? Im Übrigen gilt das Recht der freien Meinungsäußerung“, antwortete René Michael Röder schriftlich auf die Frage des Reporters, wie er als Anmelder der Versammlung zu diesem Vergleich steht. René Michael Röder ist als Kantor bei der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Waldheim-Geringswalde angestellt. Uns erreichten dazu folgende Lesermeinungen.

Dr. Rudolf Lehle: „Atemübungen helfen nicht gegen Corona!“

„René Michael Röder ist ein großartiger Musiker und als Kantor ein Glücksfall für Waldheim. Er trat am 22. Februar als Privatmann in Waldheim auf, ist aber als Musiker bekannt und in kirchlichen Diensten. Von Beamten wird mit Recht eine besondere Zurückhaltung im öffentlichen Raum und Loyalität zum Dienstherrn erwartet. Gleiches erwarte ich von hervorgehobenen Mitarbeitern der Kirche.

Röder hat eine Veranstaltung durchgeführt, die mindestens Zweifel an der Wirksamkeit und Notwendigkeit von Impfungen befördert. Unser Immunsystem schützt uns vor Krankheiten, ja gewiss, aber gegen zahlreiche schwere Infektionskrankheiten ist das natürliche Immunsystem zu schwach. Infektionskrankheiten waren in der Vergangenheit daher die häufigsten Todesursachen! Daher wurden Impfungen entwickelt, um tödliche Krankheiten zu verhindern für die es teilweise heute noch keine Behandlung gibt. Impfungen zählen zu den größten Leistungen der modernen Medizin!

Wer hier in der gegenwärtigen Pandemie mit schon jetzt knapp 70 000 Toten (nur in Deutschland) weiteren Zweifel nährt, riskiert das Leben der Unentschlossenen oder der ohnehin schon verängstigten Menschen, die dieses Angebot dann ablehnen könnten.

Aus dieser Kundgebung heraus wurden die aktuellen, lebensrettenden Impfungen den menschenverachtenden und tausendfach tödlichen Gräueltaten des NS-Kriegsverbrechers Dr. Josef Mengele in Auschwitz historisch mindestens unwissend, in der Wirkung aber zutiefst bösartig gleichgesetzt. Hier ist die Staatsanwaltschaft gebeten, die Ermittlungen nicht einzustellen.

Politik entmündigt niemand. Aber Experten müssen aufklären und Politiker müssen weiterhin Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus ergreifen, auch gegen Leichtsinn und Unvernunft. Diese Maßnahmen schmerzen uns alle und man kann manches auch kritisch diskutieren. Aber wenn uns etwas hilft gegen das tödliche Virus in all seinen Erscheinungsformen sind es Tests mit anschließender Quarantäne der Virusträger und Impfungen. Atemübungen helfen jedenfalls nicht!“ Dr. Rudolf Lehle, Döbeln, Nervenarzt, Psychotherapie, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Döbelner Stadtrat

François Maher Presley: „Der Teufel würde Mengele heißen“

„Wenn es einen Teufel geben würde, dann trüge er den Namen ,Joseph Mengele’. Es ist mir unmöglich, ihn mit dem Begriff ,Mensch’ zu kategorisieren.

Es ist unfassbar, dass die Pandemie-Maßnahmen in Bezug zu Mengeles Handeln gesetzt, unfassbar, dass diese Aussagen mit dem Hinweis auf die Meinungsfreiheit relativiert werden, ebenso ist es unfassbar, dass sich eine Kirchengemeinde solche Primitivität – und schon seit Jahren – leistet. François Maher Presley, Palma de Mallorca, Autor und Kulturförderer

Dr. Jana Pinka: „Vergleich hinzunehmen, ist ein No-Go!“

„Es macht mich fassungslos, wenn ich lesen muss, was ein Kantor der Kirchgemeinde Waldheims in seiner Freizeit so treibt. Einen Vergleich der Coronakrise mit Mengeles Menschenversuchen unwidersprochen hinzunehmen, ist ein No-Go! Solche Äußerungen müssen verfassungsrechtlich geprüft und geahndet werden.

Ich höre in meiner Freizeit gerade einen Podcast zum Prozess der Aufarbeitung der Vorgänge um den Nationalsozialistischen Untergrund. Ich empfehle der Kirche, ihren Jugendlichen, einschließlich des Kantors und der Kirchgemeinde, sich mit der Tätigkeit dieses neonazistischen Netzwerkes zu befassen und alles dafür zu tun, dass Aufklärung stattfindet und Hass und Hetze gegen Ausländer oder Juden kein Platz gegeben wird.“ Dr. Jana Pinka, Freiberg, Kreisrätin der Partei die Linke in Mittelsachsen

Von diw/daz