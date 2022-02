Waldheim: Mit Frack und Zylinder auf das Heimatfest?

Waldheim

Der Waldheimer Stadtrat geht zum Kostümverleih. Grund ist das Heimatfest, das die Stadt im kommenden Jahr feiert. Zu diesem Fest ist ein großer Umzug geplant. In diesem wollen auch die Stadträte mitlaufen – in historischen Kostümen.

„1998 konnten wir auf ABM-Kräfte zurückgreifen, die Kostüme geschneidert haben. Das geht jetzt nicht mehr“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Er regte an, den Fundus des Mittelsächsischen Kultursommers (Miskus) zu nutzen. Der fungiert ja im Landkreis auch als eine Art Kostümverleih. „Wir sollten uns bald darum kümmern. Nicht, dass wir drei Minuten vor der Angst die Kostüme organisieren und dann keine mehr bekommen“, mahnte Abrecht Hänel, Stadtrat der CDU und Vorsitzender des Waldheimer Heimatvereins. Dieser ist eng in die Festvorbereitungen eingebunden.

Der Festumzug soll wie folgt aussehen: Das erste Bild ist das Logo des Heimatfestes, dann folgen vier Fahnenbilder. Dahinter marschiert das Blasorchester gefolgt von der Kutsche des Bürgermeisters. An diese schließen sich die Stadträte an. Geplant ist auch ein historisches Bild, das an die Alte Salzstraße Halle-Prag erinnert. Diese führte durch das heutige Waldheim. „Wir müssen uns auch klar werden, in welcher Ära wir auftreten“, sagte Albrecht Hänel. Soll es die Zeit des Kurfürsten Christian I. sein oder eher die Gründerzeit, wie sie sie kostümtechnisch auf dem Historischen Weihnachtsmarkt vertreten ist?

Letzteres fand Andre Langner, Stadtrat der FDP, ganz ansprechend. „Unser Umzug zum historischen Weihnachtsmarkt sah doch immer ganz adrett aus.“ Die Älteren werden sich an die Vor-Corona-Zeit erinnern: Bevor sie zur Stadtwette Gewerbeverein gegen Stadtrat schritten, zogen Waldheims Stadträte die Stadt, gekleidet wie 1872. Eyk Fechner (Linke) wünschte sich ein paar Vorlagen, um über die Kostümfrage zu entscheiden. Und Bürgermeister Ernst schlug vor, „dass wir mal nach Hainichen zum Miskus fahren und schauen, was es so gibt. Und dann machen wir im nichtöffentlichen Teil, oder auch im öffentlichen Teil, eine Modenschau.“

Waldheim wurde erstmals 1198 urkundlich erwähnt. 2023 ist diese urkundliche Ersterwähnung 825 Jahr her. Darum das Heimatfest. Ein solches feierte Waldheim bereits 1998 als 800-Jahr-Feier der Stadt. Für die große Fatsche im kommenden Jahr sind bereits unterschiedliche Aktionen angelaufen, mit denen die Organisatoren Geld für die Finanzierung auftreiben wollen. So verkaufte Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Teichert Richzenhainer Bier auf dem Frischemarkt. Ein Teil des Erlöses wanderte in die Festkasse.

Es ist zu einer kleinen Tradition geworden, dass Gudrun Engert-Popko, die zusammen mit ihrem Mann Maik das Uhren- und Schmuckgeschäft am Waldheimer Obermarkt betreibt, in der Vorweihnachtszeit Kettenanhänger in limitierter Auflage mit Waldheimer Motiven verkauft. Ein Teil des Erlöses spenden die Juweliere der Stadt für das Heimatfest. Im Laufe der Jahre wurden die Motive immer aufwendiger. Die Stadt selber verkauft in ihrem Museum Blechschilder. In diese ist das Rathaus (wird in diesem Jahr 120 Jahre alt) eingeprägt und coloriert.

Von Dirk Wurzel