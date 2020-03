Viele Menschen aus der Döbelner Region trennt nur noch ein Arbeitstag vom verdienten Wochenende. Von politischen Tiergesprächen in Döbeln über die 2. Saatguttauschbörse in Roßwein bis zur öffentlichen Probe der Original Jahnataler Blasmusikanten in Ostrau liegt wieder einiges an. Die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick.