Waldheim: Mit Maske zum Hofgang

Waldheim

In der Besuchsabteilung des Waldheimer Gefängnisses wird zunehmend geskypt. Denn obschon Besuche noch möglich sind, nutzen viele Gefangene die Möglichkeit, per Bildtelefonie mit ihren Angehörigen in Kontakt zu treten. „Gefangene nutzen tatsächlich, auch um ihre Angehörigen zu entlasten, sehr häufig die Möglichkeit von Skype-Telefonaten im Rahmen der Besuchsabteilung“, sagt Michaela Tiepner, Pressesprecherin der JVA Waldheim. Allerdings ist der Familienbereich geschlossen und auch der Imbiss ist zu.

Aktuell sind sechs Gefangene und ein Bediensteter mit dem Coronavirus infiziert. 50 Häftlinge befinden sich in vorsorglicher Quarantäne. „Die sechs infizierten Gefangenen sind von anderen isoliert“, sagt Michaela Tiepner.

Der Infektionsschutz innerhalb des Gefängnisses wirkt sich auf den Alltag aller Insassen aus. Stationsübergreifende Behandlungen und organisierte Freizeitaktivitäten, wie etwa die AG Modellbau, fallen bis auf Weiteres aus.

Die Hygieneregeln gleichen denen in der Freiheit: Händewaschen- und desinfizieren, Alltagsmaske, Abstand. „Sowohl Gefangene als auch Bedienstete tragen, sobald sie ihren Haftraum, beziehungsweise das Büro verlassen, mindestens eine Alltagsmaske. Das heißt, die Maskenpflicht beginnt am Tor der JVA“, sagt die Gefängnissprecherin.

In der JVA Dresden sind Besuche laut einer dpa-Meldung mittlerweile untersagt. Dort gab es nach letzter Meldung 28 bestätigte Corona-Fälle.

Von Dirk Wurzel