Waldheim: Mit Schlägen zum Dealen gezwungen? Russlanddeutscher vor Gericht

Waldheim/Döbeln

Ein Russlanddeutscher sieht sich einer ganzen Litanei an Tatvorwürfen ausgesetzt. Staatsanwalt Norbert Metzger legt dem 28-Jährigen zur Last,einen Waldheimer genötigt zu haben, in der Region Döbeln Haschisch und Marihuana zu verkaufen. „Er brachte ihn dazu durch Drohungen und schlug mehrfach mit einer Flasche auf den Kopf des M. ein“, las der Staatsanwalt aus dem Anklagesatz vor. Neben den Drogenverbrechen ist der in Russland geborene Deutschen daher auch der gefährlichen Körperverletzung und Nötigung angeklagt. Mehr als 300 Gramm an Cannabisprodukten, die den berauschenden Wirkstoff Tetrahydrocannabinol enthalten, soll der Dresdner dem Waldheimer auf Kommission überlassen haben, damit dieser es verkaufe. Bei dem jungen Mann fand die Polizei 134 Gramm Marihuana und 80 Gramm Haschisch, als ihn die Beamten auf dem Kaufland-Parkplatz in Waldheim kontrollierten.

Verteidiger stellt folgenreichen Antrag

„Mein Mandant wird sich schweigend verteidigen“, antwortete Rechtsanwalt Carsten Brunzel auf Richterin Karin Fahlbergs Frage, ob sich der Angeklagte zur Anklage einlässt. Das Schöffengericht unter ihrem unternahm im gestrigen Prozess dann trotzdem den Versuch, mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu einer Verständigung zu kommen. Aber das klappte nicht. Und so stellte Rechtsanwalt Carsten Brunzel, der Verteidiger des Dresdners, einen Antrag, der den Prozess schließlich platzen ließ. Der Anwalt beantragte, weitere Akten beizuziehen – darunter die des Verfahrens gegen den Waldheimer. Da das dauert und Carsten Brunzel auch einige Zeit braucht, um sich in diesen Prozessstoff ordentlich einzuarbeiten, beantragte er, das Verfahren auszusetzen.

Gericht setzt Hauptverhandlung aus

„Ich denke, der Herr Verteidiger hat damit nicht ganz unrecht“, ließ die Vorsitzende wissen. So kommt das Gericht nun den Anträgen des Verteidigers nach, lässt sich die gewünschten Verfahrensakten kommen und gibt sie dem Verteidiger zur Einsicht. So wird nun erst im April weiter verhandelt. Darüber informierte Richterin Fahlberg den Zeugen, bevor sie ihn entließ, ohne dass er aussagen musste. Die Angaben des jungen Mannes in seinem Prozess dürften mit ein Grund für die Anklage gegen den Russlanddeutschen sein.

Von Dirk Wurzel