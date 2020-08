Waldheim: Mit drei Waggons von Brücke zu Brücke

Waldheim

Sturmschäden gab es in Waldheim keine gravierenden. Aber trotzdem schmissen Dr. Hans-Rainer Fischer und Andreas Röder jetzt die Lokomotive an und unternahmen eine Inspektionsfahrt. Schließlich muss die Strecke frei sein. Denn zum Schulanfang fährt die Rauschenthalbahn.

Die Waldheimer Eisenbahner haben ihren Fuhrpark aufgerüstet. So können sie jetzt drei offene Wagen an die Lok hängen. Erst kürzlich haben sie den dritten mit 18 Plätzen hergerichtet. „Er diente vorher für Materialtransporte und war recht verbeult. Aber dank eines externen Helfers mit Autogenschweißgerät und Hammer ist der Waggon jetzt wieder in Ordnung“, sagt Hans-Rainer Fischer, Vorsitzender des Vereins Rauschenthalbahn. Er hat jetzt selbst Berechtigung erworben, die Feldbahnloks des Vereins zu fahren und ist damit neben Gerhard Helmecke und Andreas Röder, Vizevorsitzender des Vereins, der dritte Waldheimer Eisenbahner, der die Lok steuern darf.

Zum Fahrtag am Sonnabend verkehren die Züge zwischen der Brücke in Kriebethal und der Lindenhofbrücke. Drüber darf die Bahn über diese nicht, denn die denkmalgeschützte Stahlkonstruktion, wegen Kurve und Steigung auch „Krummer Hund“ genannt, ist gesperrt. Eine Sanierung käme die Stadt Waldheim ohne Fördergeld zu teuer, weshalb sie dieses Projekt erstmal hinten angestellt hat (die DAZ berichtete).

Der Verein Rauschenthalbahn ist auf 15 Mitglieder angewachsen. „Wir haben auch viele externe Helfer, über die wir sehr froh sind. Vielleicht gelingt es uns, den einen oder anderen von einer Mitgliedschaft im Verein zu überzeugen“, sagt Dr. Fischer. Viel arbeit stecken die Kleinbahner in ihr rollendes Material. So harrt die zwei Lokomotive auch noch ihrer Reaktivierung, was der Verein im Winter in Angriff nehmen will, wie Andreas Röder berichtet. Vom Schrott aus Espenhain gelang es den Rauschenthalbahnern, wiederum mit externer Hilfe, sich sogenannte Drehgestelle zu verschaffen. Diese Vorrichtungen verbessern die Kurvenführigkeit der Wagen und müssen noch eingebaut werden. Der Vorsitzende kann aber nicht versprechen, dass dies bis zum 3./4. Oktober geschehen sein wird. An diesen beiden Tagen steigt in Unterrauschenthal das Bahnhofsfest mit Heißem vom Grill sowie Kaffee und Kuchen. Fahrten zwischen den Brücken stehen natürlich auch auf dem Programm. Weil sich die Aktivitäten einschließlich der Zugfahrten alle im Freien entfalten, gibt es kaum coronabedingte Einschränkungen.

Arbeit haben die Kleinbahner übrigens auch mit der Strecke. Da reparieren sie Schwellen und beseitigen Unkraut – besser: Wildwuchs – mit Geräten wie Astschere und Kettensäge.

Der Fahrtag des Vereins Rauschenthalbahn ist am 29. August zwischen 13 und 18 Uhr. Zustieg ist am Bahnhof in Unterrauschenthal.

Von Dirk Wurzel