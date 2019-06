Waldheim

Alkohol war bei einem schweren Verkehrsunfall im Spiel, der sich Freitagnacht in Waldheim ereignet hat. Eine Person wurde verletzt.

21-Jähriger leicht verletzt

Ein 23-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Pkw Mitsubishi die Straße Schönberg in Richtung Hainichener Straße. Auf Höhe der Hausgrundstücke 1c und 1d kam der junge Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Ausgang einer Linkskurve mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Mitsubishi geriet ins Schleudern und prallte gegen die Grundstücksumfriedungen. Ein 21-jähriger Insasse wurde dabei leicht verletzt und anschließend ambulant versorgt.

Alkoholtest: 1,04 Promille

Ein bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholvortest ergab bei ihm einen Wert von 1,04 Promille. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 4 000 Euro. Am Tor, den Zaunsfeldern und Anpflanzungen ist der Schaden 7 000 Euro hoch. Die Polizei erstattete gegen den Unfallverursacher eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und stellte dessen Führerschein sicher.

Von Olaf Büchel