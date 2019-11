Waldheim: Mittweidaer Straße ab Montag wegen Gerüstbau zu

Waldheim

Endlich kommt diese Bruchbude weg. Das werden viele Waldheimer angesichts der maroden Fleischerei Richter an der Bahnhofstraße denken. Denn diese lässt das Landratsamt Mittelsachsen jetzt per Ersatzvornahme wegreißen. Das ist möglich, wenn sich Eigentümer solcher Schrottimmobilien nicht zucken und eine Gefahr von den maroden Gebäuden ausgeht.

Einen Eigentümer hat das Haus an der Bahnhofstraße 25 nicht mehr. „Grundstück ist herrenlos“, teilt André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes Mittelsachsen auf Nachfrage der DAZ mit. Demzufolge gibt es auch niemanden, denen die Behörde die Kosten für den Abriss, immerhin 65 000 Euro, in Rechnung stellen kann. Der Abriss hat bereits begonnen, die Firma hat die Baustelle eingerichtet. Am Montag geht es richtig los. Deswegen ist die Bahnhofstraße voll gesperrt. Und wie lange dauert das? „Fertigstellungsziel ist die 51. Kalenderwoche“, so Kreissprecher Kaiser. Wenn alles klappt, ist die Ruine also in der Woche vor Weihnachten weg.

Nach Angaben der Stadtverwaltung Waldheim soll die Bahnhofstraße bis zum 13. Dezember voll gesperrt sein. Kann sein, dass die Abrissarbeiten dann soweit gediehen sind, dass man wieder mit dem Auto auf der Straße fahren kann. Während der Vollsperrung schildert die Stadt eine Umleitung über die Umgehungsstraße aus. Die ehemalige Fleischerei war der Stadt schon lange ein Dorn im Auge und stand mit dem Landratsamt deswegen in Kontakt.

Ebenfalls ab Montag ist die Mittweidaer Straße zu. Hier lässt die Bahn das Heiligenborner Viadukt aufwendig sanieren. In der kommenden Woche bauen hier die Gerüstbauer einen Tunnel unter die Brück. Diese Sonderkonstruktion schützt die Autofahrer vor herabfallenden Mauerwerksteilen. Dafür wird die Mittweidaer Straße in der Zeit vom 25. November bis voraussichtlich 6. Dezember dieses Jahres gesperrt. Die Umleitung soll über die Bahnhofstraße beziehungsweise die Straße Oberrauschenthal führen.

Seit August lässt die Bahn die 167 Jahre alte Brücke sanieren. Das soll rund 13,2 Millionen Euro kosten und bis Ende kommenden Jahres dauern.

Von Dirk Wurzel