Waldheim/Region Döbeln

Lebten die mutmaßlichen Autodiebe bereits in Region? Die Polizei benennt einen 40-Jährigen Litauer und einen 49-Jährigen Ukrainer als die Männer, welche Einsatzkräfte am 28. Januar festgenommen haben. Den Litauer bei einem spektakulären Großeinsatz am Waldheimer Bahnhof, den Ukrainer bei einer mutmaßlichen Übergabe eines gestohlenen BMW in Naundorf (Gemeinde Striegistal).

Unterschlupf-Wohnung?

In Grünlichtenberg und Waldheim erzählt man sich, die beiden Männer würden in der Region Waldheim/Kriebstein leben. Einer in einem Waldheimer Ortsteil, der andere in einem Kriebsteiner Dorf. In einem solchen steht ein Gehöft, das teilweise auf Kriebsteiner Flur liegt, teilweise auch auf dem Gebiet einer Nachbargemeinde. Der Kriebsteiner Teil des Hofes kommt kaum in Frage, das würde man wissen in der Gemeinde. Und in dem auf der Gemarkung der Nachbarkommune ist nach Informationen von lvz.de derzeit niemand polizeilich gemeldet. Was aber nicht ausschließt, dass sich dort jemand mit oder ohne Duldung der Eigentümer aufhält. Im Prozess gegen eine Gruppe litauischer BMW-Diebe vorm Landgericht Paderborn im Juli 2020 war beispielsweise die Rede von einer Unterschlupf-Wohnung, von der der Haupttäter aus agierte.

Laufende Ermittlungen

lvz.de hat bei der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion Chemnitz nachgefragt, ob die Tatverdächtigen in der Region Döbeln ansässig sind. „Zu diesem Anliegen muss ich auf die laufenden Ermittlungen verweisen“, sagt Andrzej Rydzik, stellvertretender Polizeisprecher. Die konkreten Wohnorte der beiden Tatverdächtigen habe die Polizei zudem noch nicht gänzlich klären können. „Wobei diese eher im Ausland zu suchen waren“, sagt Andrzej Rydzik.

Dass die Polizei den Aufwand in Waldheim am 28. Januar nicht allein wegen eines gestohlenen BMW veranstaltete, war spätestens mit der Pressemitteilung klar, die sie am Folgetag verschickte. In dieser war die Rede von schwerem Bandendiebstahl. Wegen dieses Tatverdachts ermittelt die Behörden gegen die Männer, die zudem in Untersuchungshaft sitzen. Zu einer Bande gehören laut Bundesgerichtshofs mindestens drei Personen, die sich in den Willen verbunden haben bestimmte Straftaten zu begehen, die die jeweilige Strafvorschrift nennt.

Ob das für die in Naundorf und Waldheim festgenommen Männer zutrifft, entscheidet letztlich das Gericht.

Von Dirk Wurzel