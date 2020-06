Waldheim

Eine Heldin sei sie nicht. Und sie will auch nicht als eine gefeiert werden. Das sagt eine Waldheimerin, die den Mann am Donnerstag durch die halbe Stadt verfolgte, der mit Stockschlägen Kinder und eine Seniorin verletzt haben soll. Zuerst war die Polizei von zwei Tatverdächtigen ausgegangen, die Kinder am Mittwoch soll ein 35-Jähriger verletzt haben. „Dieser Tatverdacht hat sich aber nicht bestätigt“, sagt Jana Ulbricht, Erste Polizeihauptkommissarin und Pressesprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. „Wir gehen nach dem bisherigen Ermittlungsstand von einem Tatverdächtigen aus.“

Bei diesem Mann handelt es sich um einen 60-Jährigen, der aus dem deutschsprachigen Ausland stammt und in Waldheim lebt. Ihn hatte die Waldheimerin am Donnerstag nach dem Angriff auf die Seniorin verfolgt. „Auf dem Nachhauseweg sah ich einen Mann mit einer Stange in der Hand“, schildert die Frau, die in der Zeitung lieber anonym bleiben will. „Da bin ich hinterher“. Allerdings hielt sie einen gehörigen Sicherheitsabstand zu dem Stangenmann ein, den sie die ganze Zeit über nur von hinten sah. Und sie stand während der Verfolgung in ständigem Kontakt mit der Polizei. „Einmal dachte ich Panik bekommen, weil Kinder entgegen kamen“, sagt sie. Am Bahnhof ist der Mann nach ihren Worten dann Richtung Zänker gelaufen. „Und da sagte mir die Polizei, wir sind gleich da.“

Wie die Polizeisprecherin sagt, gibt es Hinweise, dass sich der Mann schon vor den Taten psychisch auffällig verhalten habe. Die Beamten brachten ihn nach der vorläufigen Festnahme am Donnerstag „in ein Fachkrankenhaus“, wie Jana Ulbricht sagt.

Von Dirk Wurzel