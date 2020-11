Waldheim: Neue Technik begeistert Bauhof-Mitarbeiter

Waldheim

Das Streusalz ist gebunkert, die Schiebeschilder liegen bereit. Auf den Winterdienst-Fahrzeugen haben die Mitarbeiter des Waldheimer Bauhofs bereits die Salzstreuer montiert. Fehlen bloß noch Schnee und Eis.

Aber Däumchen drehend auf den Winter warten die Bauhofmitarbeiter nicht. Es gibt genug zu tun. Gehölzschnitt beispielsweise und die Pflege der Straßengräben. Für diese Arbeit hat der Bauhof jetzt eine spezielle Fräse. Und die zeigt Bauhofleiter Dennis Zimmermann mit einigem Stolz vor: „Wir sind begeistert vom dem Teil. Wir haben das jetzt seit höchstens drei Wochen und bereits die Hälfte unserer Straßengräben fertig.“ Die Grabenfräse ist ein Anbaugerät für den Unimog. Hydraulisch angetriebene Messer, die aussehen wie kleine Schaufeln, rotieren mit 660 Umdrehungen pro Minute und fräsen den Dreck aus dem Graben. Hydraulisch verstellbare Leitbleche verteilen das Fräsgut, bei dem es sich ja um Erde und biologisches Material handelt, kontrolliert auf den benachbarten Feldern. Denn die Wurfweite ist einstellbar.

80 Kilometer kommunale Straßen fallen in die Zuständigkeit des Waldheimer Bauhofes. Die haben meistens einen Graben auf jeder Seite, macht also rund 160 Kilometer Straßengraben zum Ausfräsen. Nicht an alle Stellen kommt die neue Technik hin, aber an die meisten. Bei der Arbeit mit der Fräse stoßen die Bauhofmitarbeiter immer wieder auf problematische illegale Grabenübergänge, geschaffen nach dem Motto „ein Rohr rein, drauf ein Dreck und die Senke ist weg.“ Wenn die Grabenfräse drüber geht, ist dann allerdings auch der Übergang weg.

10 000 Euro hat das neue Anbaugerät gekostet. Und es erleichtert das Grabenreinigen ungemein. Früher haben die Bauhofmitarbeiter das mit einem gemieteten Bagger erledigt. Das war umständlich und auch immer mit gesperrten Straßen verbunden. Ausgeräumte Straßengräben sind wichtig, um beispielsweise das Wasser bei einem Starkregen fortzuschaffen. Das hilft gegen Überschwemmungen. Demnächst bekommt der Bauhof noch ein weiteres Fahrzeug. Es handelt sich um einen neuen Multicar als Ersatz für einen Alten. Und mittlerweile bekommen die Bauhofmitarbeiter etwas zu hören, was früher eher selten war: Nämlich Lob für ihre Arbeit.

Der Winter kann übrigens auch kommen. Waldheim ist vorbereitet. In den Bauhofsilos lagern 40 Tonnen Salz. Die Fahrzeuge sind schnell umgerüstet und beladen. Das passiert aber nur, wenn tatsächlich Schnee zu räumen oder bei Glätte Taumittel aufzubringen ist. Denn es ist nicht gut, die Laster ständig voll beladen auf dem Hof stehen zu haben. Ohne Schild und Ladung sind diese auch flexibler. „Im vergangenen Winter brauchten wir an keinem einzigen Tag ein Winterdienstfahrzeug“, sagt Dennis Zimmermann.

Von Dirk Wurzel