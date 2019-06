Waldheim

In den Wahlergebnissen ist noch Bewegung. Das ändert zwar nichts an der Sitzverteilung im Stadtrat. Der Wahlausschuss muss das aber trotzdem bestätigen. „Damit alles seine Ordnung hat“, wie Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) sagt. Es gehe nunmehr um einen Ortschaftsrat, wo sich die Platzierung der gewählten Kandidaten ändert.

„Die Prüfung der Waldheimer Wahlunterlagen ist bisher noch nicht sichergestellt worden“, sagt Bürgermeister Ernst mit Blick auf das zuständige Landratsamt Mittelsachsen in Freiberg. Man könnte noch einen Sonderstadtrat einberufen, sobald dies geschehen ist. Aber: „Einen Sonderstadtrat als konstituierende Sitzung können wir nicht machen, da viele Mandatsträger im Urlaub sind“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst. So bleibt es beim 29. August als Termin der konstituierenden Sitzung.

„Vor fünf Jahren ging das schneller“, erinnert sich die alte und neue CDU-Stadträtin Kathrin Schneider an die Zeit zwischen Stadtratswahl 2014 und konstituierender Sitzung. Die Ortsgruppe ihrer Partei hatte vor der Stadtratswahl die Waldheimer Joggingmeile ausgeschildert. Nun mussten die Initiatoren die Schilder wieder abbauen, weil sie der Genehmigung der Stadt bedürfen. Und so wie Kathrin Schneider es in Erfahrung gebracht hat, sollen dafür die ganz großen Räder gedreht werden. Die Rede ist, den Antrag zur Schilder-Erlaubnis durch mehrere Ausschüsse zu jagen, bis dann – am 29. August – der neue Stadtrat darüber entscheiden soll. „Ich fürchte, davor wird nicht viel passieren“, zeigt sich Kathrin Schneider pessimistisch.

Bürgermeister Steffen Ernst wiederum ist sich gar nicht so sicher, ob die Schilder-Problematik ein Stadtratsthema ist, ob sich wirklich die ganz großen Räder drehen müssen. „Zumindest der Technische Ausschuss sollte darüber beraten“, sagt er.

Ob mit oder ohne Beschilderung, die Jogging-Meile wird angenommen, gleichwohl sie die CDU auch geringfügig für den Wahlkampf genutzt hat. „Es gibt mittlerweile eine feste Laufgruppe“, sagt Kathrin Schneider. Und die Lauffreunde denken darüber nach, die Meile auszuweiten, dazu mit dem Waldheimer Verschönerungsverein zu kooperieren, der ja das Wanderwegnetz aus dem Effeff kennt und weiß, welche Strecke auch zum Joggen geeignet ist. Zunächst sind das „nur“ Gedanken, die Kathrin Schneider erstmal mit den Mitgliedern der CDU-Ortsgruppe besprechen will.

Die Joggingmeile führt von der ehemaligen Spindelfabrik an der Zschopau auf einem asphaltierten Radweg entlang. Einst hatte der Verschönerungsverein Waldheim an diesem Kirschbäume gepflanzt.

Von Dirk Wurzel