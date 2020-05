Waldheim: Noch alles frisch bei der Tafel?  Stadträte gucken in die Kiste 

Waldheim

Zur Waldheimer Tafel wandern dienstags manche durch die halbe Stadt. Bahnhofsberg runter, Schulberg rauf, mit vollen Taschen wieder zurück. Stellen sich mit Mundschutz am Pfarrhaus an, warten geduldig und ohne zu murren. Derzeit gibt die Tafel die Lebensmittel im Durchgang zum Gemeindesaal aus. Wegen Corona ist das vorübergehend so.

Am jüngsten Ausgabetag schauten Dieter Hentschel und Peter Buschmann von der Stadtratsfraktion der Linken bei der Tafel vorbei. Wie läuft das derzeit in der Corona-Zeit? Dieter Hentschel und Peter Buschmann sprachen mit den Tafel-Kunden und blickten ihnen auch in die gefüllten Beutel. „Mensch, sogar Spargel dabei“, lautete der anerkennende Kommentar. Zwei volle Beutel trug der Waldheimer nach Hause. Sie kosteten ihn fünf Euro. Und die Ware sah gut aus, die in den Tragetaschen lag.

„Bei uns herrscht strenge Hygiene“

„Ich kann mich überhaupt nicht beschweren“, sagte ein junger schlanker Mann, der durch halb Waldheim zur Tafel-Ausgabestelle am Schulberg gelaufen war. So wie etwa 20 weitere Waldheimer auch. Dort ist immer dienstags Tafeltag. Seit nunmehr zwei Jahren schon, zuvor war die Ausgabestelle an der Bahnhofstraße in Räumlichkeiten, die schäbig und heruntergekommen wirkten. Die Tafel hat sich in Waldheim räumlich also auch verbessert.

„Bei uns herrscht strenge Hygiene, wir sortieren die Ware vorher genau“, sagt Annekatrin Koch, geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des Vereins Netzwerk Mittweida, der die Tafeln im Raum Döbeln und Mittweida betreibt. Klar ist: Wer taufrische Ware will, muss im Supermarkt einkaufen gehen. Aber deswegen ist die Tafel-Ware noch lange nicht schlecht, auch wenn sie mitunter knapp am Mindesthaltbarkeitsdatum ist. „Alles, was über dem Termin ,mindestens zu verbrauchen bis’ ist, geben wir gar nicht mehr raus“, sagt Annekatrin Koch. Das Verbrauchsdatum steht unter anderem auf leicht verderblichen Lebensmitteln. Das Mindesthaltbarkeitsdatum dagegen garantiert dagegen nur, das ein Produkt mindestens bis zum angegeben Zeitpunkt noch gut ist. In den meisten Fällen sind so gekennzeichnete Lebensmittel auch danach noch genießbar.

Tafel bedient vorübergehend Kurzarbeitende

Probleme bei der Warenbeschaffung hat die Tafel nach den Worten von Annekatrin Koch nicht. „Das läuft alles normal.“ Der gemeinnützige Verein bezieht die Lebensmittel aus Spenden. Durch eine Kooperation mit Lidl kommt auch noch was rein, denn die Kunden des Discounters können ihr Pfandgeld spenden. Vor Ort in Waldheim fällt das Urteil der „Qualitätsprüfer“ aus dem Stadtrat positiv aus. „Wir können etwaige Kritik am Warenangebot nicht nachvollziehen und konnten uns vom Gegenteil überzeugen“, sagt Dieter Hentschel.

Bei der Versorgung hat die Tafel auf die Corona-Situation reagiert. So können sich bei ihr auch Kurzarbeitende versorgen und das ganz unbürokratisch ohne großartige Prüfung der Bedürftigkeit.

Von Dirk Wurzel