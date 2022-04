Waldheim: Ostern ist noch nicht vorbei im Checkpoint

Waldheim

Da ist auch in den Ferien Leben in der Bude. Am Mittwoch traf sich eine Hand voll Kinder und Jugendlicher im Jugendfreizeitzentrum Massanei. Das veranstaltet nämlich zusammen mit den Döbelner Einrichtungen City-Club und Northpoint Ferienspiele. Am Dienstag waren die Ferienspiel-Kids in Döbeln in den Klostergärten zum Osterpicknick und zur Ostereiersuche. 14 Teilnehmer nahmen dieses Angebot wahr, sagt Checkpoint-Chefin Sina Behrendt.

Ganz soviele waren es am Mittwoch nicht, die sich zur Mal- und Bastelstunde in Waldheim trafen. Zwar ist Ostern schon vorbei, aber zu Osterferienspielen gehört das Bemalen von Hühnereiern, was ausgiebig praktiziert wurde, bevor es auf die Skateboards ging.

Am Freitag wird ein Geocache gesucht. Quelle: Sven Bartsch

Am morgigen Freitag sucht Sina Behrendt zusammen mit den Ferienspielkindern einen sogenannten Geocache, der im Umkreis des Checkpoint versteckt ist. Dazu holt sie die Teilnehmer aus Döbeln ab. Über die Ferien hat sie nämlich einen Siebensitzer-Bus der Kindervereinigung für den Shuttle-Verkehr zur Verfügung.

Von Dirk Wurzel