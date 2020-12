Waldheim: Pakete weg – Zusteller angeklagt

Waldheim/Döbeln

Auf ihre Pakete konnten sie lange warten. Leute aus Hartha und Waldheim hatten sich Waren im Internet bestellt. Aber die kamen nie an. Der Mitarbeiter einer Zustellfirma soll sie unterschlagen haben. Und zudem selber auf dem Handscanner unterschrieben haben. Darum war auch die tateinheitliche Fälschung beweiserheblicher Daten angeklagt.

Waren für über anderthalb tausend Euro weg

„Ich habe immer alle Pakete ausgeliefert, die ich zustellen konnte. Was nicht ging, habe ich wieder mit zur Paketstation zurückgenommen. Ich habe mir noch nie etwas zuschulden kommen lassen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen“, sagte der Waldheimer zu den Tatvorwürfen. Er soll zwischen April und September vier Pakete unterschlagen haben. In einem war ein Notebook für 590 Euro, in einem weiteren ein Wlan-Modem für 34 Euro, eine Sendung enthielt eine Kaffeemaschine für knapp 100 Euro. Im vierten Paket war das teuerste Gerät – ein Notebook für knapp 1000 Euro.

Selbst unterschrieben, wenn keiner da

Dass er mitunter auf dem Handscanner selbst unterschrieben hatte, gab der Angeklagte zu. Ein Kollege habe ihm dies in der Anlernphase so beigebracht. Wenn nämlich keiner da ist, um Pakete in Empfang zu nehmen und sich auch kein Nachbar fand, habe man die Sendungen an einem halbwegs sicheren Ort, etwa auf der Terrasse, abgestellt und den Empfang quittiert. Wieder mitbringen sollten die Fahrer eigentlich keine Pakete, weil es nur fürs Zustellen Geld gäbe und der Chef das nicht gern gesehen hätte, sagte der Waldheimer.

„Scanner hin, Jacke hin, Adios!“

Was für ein Druck in der Paketbranche herrscht, schilderte der Inhaber des Zustelldienstes. Er wirkte nicht gerade erfreut darüber, schon wieder als Zeuge aussagen zu müssen. Er hatte dies bereits in einem vorigen Prozess getan, der mit einem Freispruch endete. „Paketfahrer ist ein Knochenjob, die kriegen etwas über dem Mindestlohn und müssten eigentlich 15 Euro die Stunde bekommen“, sagte der 60-Jährige. Er hat das Paketgeschäft mittlerweile aufgegeben, auch wegen des ganzen Theaters das er damit hatte und dessen finanziellen Folgen. Er hatte dem Fahrer aber auch eine Falle gestellt und ihm ein nicht gescanntes Paket untergeschoben. Das bedeutet, das es für die Sendungsverfolgung nicht auf den Fahrer gebucht war, sondern noch auf die Paketstation. „Er war dann den ganzen Tag nicht erreichbar. Als er wieder reinkam, fragte ich: ,Wo ist das Paket?’, er sagte: ,Hab ich nicht’. Das war´s dann. ,Scanner hin, Jacke hin, Adios’, sagte ich“, schilderte der Zeuge das Ende des Arbeitsverhältnisses.

Unterschlagung nicht beweisbar

Aber kann man daraus schließen, dass der Angeklagte auch die anderen Pakete behielt? Nein, meinte Strafrichterin Ines Opitz. Sie verurteilte den Mann nur wegen der viermaligen Fälschung beweiserheblicher Daten zu 30 Tagessätzen á 50 Euro Gesamt-Geldstrafe. Weil das tateinheitlich zur Unterschlagung angeklagt war, gab es keinen Teilfreispruch. „Bei der Unterschlagung bleibt ein Restzweifel. Das Unterschreiben auf dem Scanner hat er aber zugegeben. Zudem hat der Zeuge berichtet, unter welchem Druck die Zusteller stehen. Da hat sich der Angeklagte wohl dazu hinreißen lassen.“

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel