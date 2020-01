Waldheim: Pleitegeier kreist häufiger über Zschopaustädtern

Waldheim

Waldheim ist Schuldnerhochburg in Mittelsachsen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Wirtschafts-Auskunftei und Inkasso-Firma „Creditreform“. Demzufolge können 16,32 Prozent der Waldheimer ihre „fälligen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen“, wie Creditreform den Begriff „Schuldner“ definiert. Die Schuldnerquote Waldheim liegt damit etwa fünf Prozent über der Döbelns, Harthas, Leisnigs, Roßweins und Ostraus.

Überschuldet hinter Gitter

Woran liegt das? Können die Waldheimer schlechter mit Geld umgehen, als die Leisniger, Ostrauer, Harthaer, Roßweiner und Döbelner? Eher nicht. Ein Blick ins Insolvenzregister im Internet erklärt einiges. So eröffnete das Amtsgericht Chemnitz 2019 in Waldheim 28 Verfahren der Verbraucherinsolvenz, was man als amtlich bestätigte Überschuldung ansehen kann. Mehr als die Hälfte dieser Verfahren, nämlich 15 Stück, betreffen Insassen der JVA Waldheim. 2018 waren es insgesamt 17 Verfahren, zehn davon in der JVA.

Teuere Gerichtskosten

Wer ins Waldheimer Gefängnis kommt, hat immer einen Strafprozess hinter sich, der meist recht teuer ist: Anwälte, Gutachter, Gerichtsgebühren trägt der Verurteilte als „Kosten des Verfahrens“. Anders als Geldstrafen oder gerichtlich angeordneter Wertersatz – das sind Geldbeträge aus Straftaten, die der Staat einzieht – sind diese Kosten „insolvenzfähig“. Der Betroffene kann sie also zu seinen Schulden rechnen und bei einem Insolvenzverfahren los werden. „Gerichtskosten wie Verfahrens-, Gutachter-, Ermittlungs-,Verteidiger- und Dolmetscherkosten stellen das Gros der Forderungen. Hinzu kommen häufig Primärforderungen wie Miet- und Stromschulden, Konsumschulden, Ratenverträge“, sagt Michaela Tiepner, Pressesprecherin der JVA Waldheim, über die Art der Schulden der Gefangenen.

Klare Finanzen – bessere Resozialisierung

Bereits im Vollzug sollen sie einen Ausweg aus der Schuldenfalle finden, wobei die in der Insolvenzordnung geregelte Privatinsolvenz helfen kann. Michaela Tiepner: „Schulden sind ein wichtiger Risikofaktor im Zusammenhang mit der Begehung von Straftaten. Daher dient die Klärung und Bereinigung der finanziellen Situation der Inhaftierten der Resozialisierung.“ Die JVA-Sprecherin sagt auch, dass es oft leichter ist, die finanziellen Verhältnisse inhaftierter Schuldner zu ordnen, als die von freien Menschen. „Die Gesamtsanierung für im Vollzug befindliche Schuldner ist einfacher und übersichtlicher, da im Gegensatz zu vielen Schuldnern außerhalb der JVA existenzsichernde Maßnahmen wie Strom, Miete weitgehend entfallen. Der hohe Anteil der Privatinsolvenzen unter den Gefangenen lässt sich durch mehrere Aspekte erklären. Wir haben eine Klientel mit hohen Forderungssummen und oft vielfältigen Gläubigern, die ausreichend Zeit hat die Unterlagen zu ordnen und gegebenenfalls eine Insolvenz mit der externen Schuldnerberatung vorzubereiten.“ Im Knast bieten anerkannte Schuldnerberatungen Sprechzeiten an. Ebenso hilft der soziale Dienst der Anstalt den Gefangenen, ihre Schulden zu regulieren.

Wie Häftlinge Schulden tilgen

Gefangene zahlen auch Schulden zurück, zumindest Teile davon. „Das pfändbare Einkommen muss durch die Justizvollzugsanstalt als Drittschuldner an den Insolvenzverwalter abgeführt werden. Es handelt sich um maximal vier Zehntel des Nettolohns, der durchschnittlich bei 260 Euro liegt“, erläutert Michaela Tiepner.

Von Dirk Wurzel