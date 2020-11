Waldheim

Einem Zeugen fiel am Mittwochabend ein Post auf dem Facebook-Profil eines Waldheimer Politikers auf. Es handelt sich dabei um einen Lokalpolitiker der AfD. Der Post bezog sich auf die am selben Tag stattgefundenen Protesten von Corona-Kritikern in Berlin sowie dem polizeilichen Einschreiten. In den Kommentaren stieß der Zeuge auf eine Fotomontage, die zur Hälfte einen Mann in SS-Uniform und zur anderen Hälfte einen Mann in einer Polizeiuniform zeigte. Deutlich sichtbar waren auf der SS-Uniform zudem die SS-Runen am Kragen sowie der sogenannte SS-Totenkopf auf der Schirmmütze. Beides sind verbotene Symbole. Die SS ist eine verbotene nationalsozialistische Organisation.

Facebook hat Kommentar gelöscht

Daraufhin wurden Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen die zunächst unbekannte Person aufgenommen, welche den Facebook-Post des Politikers kommentiert hatte. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Kommentator bekannt gemacht werden. Es handelt sich um einen 62-jährigen Deutschen, der in Niedersachsen wohnhaft ist. Facebook hat indes den besagten Kommentar des 62-Jährigen auf Betreiben des Zeugen, der sich bereits an die Polizei gewandt hatte, gelöscht.

