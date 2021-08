Waldheim: Polizei ist Brandursache auf der Spur

Waldheim

Die Polizei ist bei den Ermittlungen zum Kellerbrand an der Hohen Straße am Wochenende in Waldheim vorangekommen. Nachdem sich ein Brandursachenermittler vor Ort ein Bild gemacht hat, informiert die Polizeidirektion Chemnitz nun darüber, dass der Brand durch ein elektrisches Heizgerät entstanden ist. Aufgrund von Feuchtigkeit im Keller war dieses Gerät betrieben worden. Ob der Brand fahrlässig oder vorsätzlich entstanden ist, müssen aber noch weitere Ermittlungen zeigen. So besteht laut Polizei auch die Möglichkeit, dass das Gerät vorsätzlich umgeworfen wurde.

Der Kellerbrand war am Sonnabendabend gegen 18 Uhr ausgebrochen. Die Waldheimer Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und so Schlimmeres verhindern. Die Bewohner hatten sich selbstständig in Sicherheit gebracht und konnten nach Belüftung des Gebäudes in ihre Wohnungen zurückkehren.

Von daz/obü