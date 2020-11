Waldheim: Polizei nach Diebstahl im Einsatz

Waldheim

Mehrere Straftaten beschäftigt die Polizei in Waldheim. Wie Andrzej Rydzik, stellvertretender Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz, auf Nachfrage von lvz.de sagt, habe es in einem Supermarkt an der Hauptstraße einen Diebstahl mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung gegeben. Der oder die Tatverdächtigen seien noch vor Ort gewesen, weshalb die Polizei mit zwei Streifenwagen anrückte. Der Polizei sei der Vorfall gegen 10.30 Uhr bekannt geworden. Zu den genaueren Umständen konnte Andrzej Rydzik noch nichts mitteilen.

Anwohner am Markt hatten beobachtete, wie die Einsatzfahrzeuge ziemlich zügig über die Zschopaubrücke in Richtung Hauptstraße fuhren und sich gefragt, was da wieder los ist.

Von diw