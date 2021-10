Waldheim: Postzusteller in Meinberg schwer verletzt

Waldheim

Ein Postzusteller wurde am Sonnabend in den Mittagsstunden im Waldheimer Ortsteil Meinsberg schwer verletzt.

Hinter dem Auto auf die Fahrbahn getreten

Gegen 11.25 Uhr beabsichtigte der 24-Jährige, die Waldheimer Straße zu queren. Er lief hinter seinem am Fahrbahnrand stehenden Fahrzeug hervor auf die Fahrbahn, wurde hierbei von einem vorbeifahrenden Pkw Lada erfasst und auf den Gehweg geschleudert.

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Dessen 68-jähriger Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Von daz