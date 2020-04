Waldheim: Presley-Stiftung lässt nichts ausfallen

Waldheim

Auch die François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur leidet unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Das betrifft mehrere Veranstaltungen, welche die Stiftung in Waldheim organisiert hat und die nun erstmal nicht stattfinden oder die schon ausgefallen sind.

Aber in diesem Falle gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Schon heute planen wir für die Zeit nach dem Shutdown, denn unser besonderes Anliegen gilt den Kindern und Jugendlichen, deren Entwicklung und Bildung sowie der Lebendigkeit des kulturellen Lebens (auch) in Waldheim“, sagt dazu Kulturförderer und Namensgeber der Stiftung, François Maher Presley. Bereits für Ende März war ein Klavierabend mit dem Pianisten und Komponisten David Meyer angedacht. Diese verschiebt sich auf den März 2021. Auch die anderen Konzerte aus der Reihe „ Waldheim klingt“ finden ein Jahr später statt. Die genauen Daten erscheinen mit dem kommenden Gesamt-Flyer des Stadt- und Museumshauses im Dezember 2020. Die geplanten zwei weiteren Konzerte (am 26.09. und 19.12.2020) finden wie geplant in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Museumshaus Waldheim statt. Bereits erworbene Karten für die Konzerte im März oder Mai werden erstattet, können in Gutscheine oder gegen Karten für die zwei weiteren Konzerte in diesem Jahr getauscht werden, nachdem das Museum wieder geöffnet ist.

Apropos Stadt -und Museumshaus: Hier sollte auf der Kunsttreppe die Ausstellung „Venus im Pelz“ mit dem Originalmappenwerk Salvatore Dalí s eröffnen. „Venus im Pelz“ setzt sich mit einer Spielart der Sexualität auseinander – dem Sadomasochismus. Die Vernissage zu dieser Ausstellung hat sich auf den 27. September 11 Uhr, verschoben.

Auch in der Galerie an der Waldheimer Schlossstraße verschieben sich Veranstaltungen. Die Ausstellungen „Magie der Farben“ mit Arbeiten von Waldtraud Heinitz wird im kommenden Jahr im März 2021 nachgeholt. „ Matthias Löwe: Aus seiner Sammlung – Fotoarbeiten aus den vergangenen Jahren“, „Immer für die Freiheit“ – (Werke von Ekkehart Stark) und „Winterliches Waldheim“ – (Ansichten der Stadt von Gerda Teiss) finden zu den geplanten Terminen statt und sind in Vorbereitung.

Die für Mai geplante Ausstellung „Mühlen im Bild und Modell“ wird nach Rücksprache mit Bettina Böhme, Vorsitzende des Sächsischen Mühlenvereins, auf den gleichen Zeitraum im kommenden Jahr verschoben.

Von daz