Waldheim: Profimusiker bringen Ständchen für Heldinnen des Alltags

Meinsberg/Waldheim

Clara Schmiel hat leuchtende Augen, um ihren Mund spielt ein Lächeln. Als Musikerin – sie selbst spielt Klarinette – hat sie ein wunderbares Geschenk bekommen. Livemusik von einem Fagott-Quartett, von Musikern des MDR-Sinfonieorchesters. Gerade ist Filmmusik von Star Wars verklungen. Das passte ausgezeichnet. Clara ist 14 Jahre alt und kennt die Weltraum-Filme: „Ich fand es toll.“

Heldin des Alltags

Die Meinsbergerin ist Zuhause mit ihrer ganzen Familie am Freitagnachmittag in den Genuss des MDR-Lieder-Lieferdienstes gekommen, den die Rundfunk-Anstalt seit Ende April fürs gesamte Sendegebiet anbietet. „Ich habe von der Aktion in der DAZ gelesen und mich dann für dich, liebe Clara, beworben. Du bist unsere Heldin des Alltags“, sagt Mutter Susan Schmiel. Obwohl die Tochter seit sechs Wochen weder in die Schule gehen noch ihre Freunde treffen oder ihren Hobbys nachgehen kann, sei sie immer gut gelaunt.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Konzert kommt nach Hause

„ Clara erledigt ihre Schularbeiten sehr selbstständig, sorgt für den Zusammenhalt der Familie und kocht für ihren Bruder Valentin und uns Eltern täglich eine warme Mahlzeit“, lobt Susan Schmiel. Mit dem Konzert wollten sich alle bei ihr bedanken. Denn eigentlich sollte das Mädchen zur Konfirmation einen Konzertbesuch geschenkt bekommen. Was sich wegen Corona verschiebt – und so kommt eben das Kontert zu Clara. Die 14-Jährige zeigt sich bescheiden. Sie sei wie sei und kochen würde sie ohnehin gern. „Jetzt freue ich mich aber, dass ich wieder in die Schule gehen kann“, verrät Clara.

Clara Schmiel aus Meinsberg bekam ein Ständchen spendiert. Quelle: Olaf Büchel

Vor dem Ständchen in Meinsberg hatten die Musiker Eckart Bormann, Stefan Pantzier, Carlo Schütze (alle Fagott) und Edgar Weicht (Kontrafagott) an diesem Tag schon andere Menschen beglückt. Genauer die 14 Erzieherinnen und die Leiterin Ines Hebenstreit von der Kita Tierhäuschen in Waldheim. Dort war es mit Susann Hörig eine Mutter, die sich erfolgreich um den Lieder-Lieferdienst bemüht hatte. „Die Erzieherinnen sind immer mit Herzblut für die Kinder da, ohne selbst Abstand halten zu können. Sie zeigen viel Nervenstärke, trotz dieser belastenden Umstände“, sagt Susann Hörig.

Eine Freude bereiten

Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP), der auch gekommen war, fügt hinzu: „Was die Erzieherinnen in den letzten Wochen geleistet haben, ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Ich bin stolz darauf, dass das bei uns in Waldheim so gut geklappt hat.“ Von der Chefin gab’s für jede der Frauen eine Rose als Dankeschön, vom Fagott-Quartett wunderschöne Musik. Stefan Pantzier: „Wir machen das sehr gern. Große öffentliche Auftritte sind derzeit ja nicht möglich. Wir wollen aber spielen und so können wir den Menschen eine Freude bereiten.“

Von Olaf Büchel