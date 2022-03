Waldheim: Radwegbau nach Gebersbach schon ab September? 

Waldheim/Gebersbach

Viele haben sich für diesen Radweg eingesetzt. Torsten Herbst beispielsweise, Bundestagsabgeordneter der FDP und Veronika Bellmann, ehemalige mittelsächsische Bundestagsabgeordnete der CDU. Bauen muss die Strecke zwischen Waldheim und Gebersbach aber der Freistaat Sachsen. Und nun könne es laut dem mittelsächsischen SPD-Landtagsabgeordneten Henning Homann im September damit losgehen. Das schreibt der Politiker in einer Pressemitteilung.

Baurecht seit August 2021

„Wir haben die Hoffnung, am Ende des Tunnels zu sein“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Er hatte den Radweg 2015 im Wahlprogramm stehen – nicht, dass die Stadt Waldheim diesen baut, sondern dass er sich für den Bau einsetzt. Denn geplant ist der Weg schon länger, seit mindestens 17 Jahren. „Ich habe allerdings noch keine Mitteilung vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, ob und wann der Bau beginnen soll“, sagt Bürgermeister Ernst. Zuletzt hatte das Waldheimer Rathaus Ende August 2021 etwas von dem Vorhaben gehört. Da bekam die Stadtverwaltung als Betroffene des Vorhabens den Planfeststellungsbeschluss per Einschreiben zugestellt.

Ein Planfeststellungsbeschluss ist bei solchen öffentlichen Bauvorhaben die Baugenehmigung der zuständigen Behörde. Auf die Frage, wann es denn mit dem Bau losgehen könne und ob auch das Geld dafür da sei, antwortete das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) damals: „Für die Einstellung in eines der kommenden Bauprogramme ist die Bereitstellung der für das Vorhaben notwendigen Haushaltsmittel sicherzustellen. Ein Baubeginn kann deshalb aktuell noch nicht belastbar benannt werden“, so Rosalie Stephan von der Pressestelle des Lasuv.

Geplanter Radweg für Bad wichtig

„Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr informierte nun den Döbelner Landtagsabgeordneten Henning Homann, dass beim aktuellen Fortschritt noch im September 2022 mit den Bauarbeiten vor Ort gestartet werden kann. Zahlreiche notwendige Änderungen, die der komplizierten Lage des Weges in und entlang eines Wasserschutzgebiets geschuldet sind, hatten den Baubeginn mehrfach verzögert“, so der SPD-Landtagsabgeordnete in seiner Pressemitteilung.

Der Radweg nach Gebersbach war ein Grund, weshalb Waldheim auf den Wiederaufbau seines Freibades verzichtet hatte, das die Zschopauflut 2002 zerstörte. Stattdessen gab die Stadt das Fördergeld in die damals noch eigenständige Gemeinde Ziegra-Knobelsdorf, damit diese ihr Freibad hübsch machen kann. Die Waldheimer kommen ja auf dem Radweg gut dorthin, so die Überlegung. Nach der Eingemeindung Knobelsdorfs hat Waldheim wieder ein Freibad.

Baubeginn im Herbst

Aber keinen Radweg dorthin. Dieser ist für einen sicheren Radverkehr aber unablässig. Denn auf der Staatsstraße 32 zu radeln, ist gefährlich. Die Straße ist kurvenreich und hat in manchen Biegungen Leitplanken. „Wir haben im vergangenen Jahr noch mal eine Akte zusammengestellt, in welcher die Situation beschrieben wird“, sagt Bürgermeister Ernst. Mit diesen Argumenten stattete die Stadt unter anderem FDP-Bundestagsabgeordneten Torsten Herbst aus, damit der sich für das Vorhaben einsetzen kann.

Und wann beginnt nun der Bau? Ein genaues Datum nennt das Lasuv nicht. Aber: „Ein Baubeginn für den Radweg soll im Herbst erfolgen. Derzeit wird die für die Bauausführung erforderliche Ausschreibung vorbereitet. Anpassungsbedarfe wurden aufgrund eines Brückenbauwerkes erforderlich, das sich im Bereich des neu zu errichtenden Radweges befindet“, teilt Rosalie Stephan von der Pressestelle des Lasuv auf Nachfrage von lvz.de mit.

In der über 17-Jährigen Planungsgeschichte des Radwegs gab es schon mal ein positives Signal aus dem SMWA. Das war 2015, als es bereits Baurecht für das Vorhaben gab und es im Landesstraßenbauplan einsortiert und damit finanziert war. Dann waren Änderungen nötig, unter anderem weil die Ingenieurbauwerke wie Brücken und Stützmauern Grundwasseradern beeinträchtigt hätten.

Von Dirk Wurzel