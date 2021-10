Waldheim: Rat sagt Nein, Eltern sollen trotzdem zahlen

Waldheim

In Waldheim werden die Eltern ab dem 1. Januar 2022 höhere Elternbeiträge bezahlen müssen – obwohl der Stadtrat am Donnerstag mehrheitlich dagegen stimmte. Die Verwaltung mit Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) will das nicht ohne Rückenhalt durchziehen.

Bei Rechtsaufsicht angefragt

Ernst wandte sich bereits an die Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Mittelsachsen. Seine Befürchtung: Der jüngste Ratsbeschluss ist möglicherweise nicht rechtskonform.

In seltsame Konstellation manövriert

Die Ratsmitglieder manövrierten die Verwaltung in eine seltsame Konstellation hinein: Am Donnerstag lehnte der Rat die Erhöhung der Elternbeiträge ab. Das widerspricht der in Waldheim rechtsgültigen Satzung über die Erhebung der Kindergartenbeiträge aus 2017. Diese legt fest, zu wie viel Prozent die Eltern an den anfallenden Betriebskosten in Kindergarten, Krippe und Hort beteiligt werden können.

Bei Vorberatung grünes Licht

Vor der jüngsten Ratssitzung wurde im Verwaltungsausschuss das Thema vorberaten. In dem Ausschuss sind Mitglieder aller Parteien vom Stadtrat vertreten. Der Ausschuss stimmte der Anpassung der Elternbeiträge zu. Mit dieser Empfehlung im Rücken legte die Verwaltung dem Rat dann den Beschluss vor.

Linke/SPD und AfD stimmen zusammen

Das Ergebnis: Von 18 Anwesenden stimmten alle vier Mitglieder der Linkspartei/SPD-Fraktion sowie alle drei AfD-Mitglieder mit Nein. Alle sechs CDU-Mitglieder enthielten sich der Stimme. Allein die fünf FDP-Mitglieder stimmten mit dem FDP-Bürgermeister für die Erhöhung. Damit ist der Beschlussvorschlag abgelehnt.

Betriebskosten sind trotzdem zu begleichen

Das ändert laut Steffen Ernst nichts daran, dass erstens die Betriebskosten in der vorliegenden Höhe zu begleichen sind. Zweitens liegen die von den Eltern prozentual zu zahlenden Anteile laut Waldheimer Kita-Satzung fest: Für Kindergartenkinder zahlen die Eltern 22 Prozent der Betriebskosten, für Krippenkinder 20 und für Hortkinder 23 Prozent der Betriebskosten.

Abstimmung „schwer nachvollziehbar“

Ernst: „Das Abstimmungsverhalten ist nach der Sitzung vom Verwaltungsausschuss schwer nachvollziehbar. Davon abgesehen müssen wir darüber nachdenken, bestimmte Sachverhalte im Rat einfach nur noch bekannt zu geben. An der Tatsache, dass Eltern an den Betriebskosten zu beteiligen sind, geht bei momentaner Satzungslage in Waldheim überhaupt kein Weg vorbei.“

Kostenlose Kita hoch im Kurs

Es ist durchaus nicht überall in Deutschland festgemauert in der Erden, dass Eltern die Kita-Kosten anteilig mittragen. In Thüringen übernimmt sie das Land. Und in den Wahlprogrammen sowohl von Linkspartei als auch von AfD wird dafür plädiert, dass Eltern von dieser Art Kosten verschont bleiben sollen. So kommt es auch, dass in Waldheim in diesem konkreten Fall die Fraktion Linkspartei/SPD und AfD gleicher Auffassung sind und entsprechend abstimmen.

Waldheim fehlen 40 000 Euro

Im konkreten Fall für Waldheim bedeutet das, es müssten im kommunalen Haushalt rund 40 000 Euro zusätzlich aufgebracht werden. Weder die Fraktion der Linkspartei/SPD noch die AfD legen im Zuge ihres Abstimmungsverhaltens eine Lösung vor, woher die 40 000 Euro kommen sollen. Die CDU im Übrigen auch nicht. Auch mit ihrer kompletten Stimmenthaltung sorgten die Christdemokraten für diese gegenwärtige seltsame Situation.

Nur FDP stimmt satzungskonform

Lediglich die FDP verhielt sich quasi satzungskonform. Ernst sieht dazu auch keinen Spielraum. Konkret bedeutet es, für Krippenkinder stiege der Elternbeitrag von 238 Euro auf 250 Euro monatlich, für Kindergartenkinder von 109 Euro auf 114 Euro und für Hortkinder von 62 auf 65 Euro.

Bürgermeister lässt erneut drüber beraten

Obwohl ihn das Abstimmungsergebnis befremdet, hat Ernst ein gewisses Verständnis für die Stadträte: „Wer stimmt schon gern dafür, Eltern stärker finanziell zu belasten?“ Bevor Steffen Ernst für das Bürgermeisteramt in Waldheim kandidierte, hatte er selbst jahrelang als Stadtrat für die Kommunalpolitik gewirkt und kennt auch die Position eines Ratsmitgliedes. Im nächsten Verwaltungsausschuss will er das Thema erneut beraten lassen.

Von Steffi Robak