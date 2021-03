Waldheim: René Röder reicht Rosen rum

Waldheim

Rosen gingen rum am Montagabend auf dem Waldheimer Obermarkt. Aber nicht alle wollten sie haben. „Keine Schnittblumen, wir nehmen nur Topfpflanzen“, sagte Eyk Fechner. Der Stadtrat der Partei die Linke war mit seinen Fraktionsmitgliedern auf den Obermarkt gekommen, um sich die Kundgebung anzuschauen. Diese hatte René Michael Röder organisiert, den viele Waldheimer als Kantor der Kirchgemeinde wahrnehmen. Er und Leute aus seinem Gefolge reichten die Schnittblumen herum und versuchten sie auch Beobachtern und Polizeibeamten aufzudrängen, teilweise mit neutestamentlichen Vergleichen.

Das Interesse der Linken hatte einen Grund. Auf der Veranstaltung in der vergangenen Woche hatte ein Versammlungsteilnehmer zum Megaphon gegriffen und die Impfkampagne mit den Menschenversuchen der Nationalsozialisten mit den Worten verglichen: „Dr. Mengele lässt grüßen!“ Solche Vergleiche hörten die Teilnehmer diesmal nicht. „Das war eine spontane Assoziation“, sagte René Michael Röder nun am Montagabend dazu. Wer so etwas äußere, müsse sich zuerst fragen, was das über den Sprecher aussage. „Vielleicht ist ja der Dr. Mengele in uns noch nicht besänftigt, wenn wir beispielsweise böse Gedanken haben.“ Eine eindeutige Distanzierung klingt anders.

Leserbrief: „„Herr Röder hat der Kirche sehr geschadet“ Die Reaktionen reißen nicht ab. Zum ersten Bericht über die Waldheimer Corona-Protestanten „Der Kantor und das Virus“ vom 25. Februar erreichte uns dieser Leserbrief. Diesen Artikel kann ich nicht unkommentiert stehen lassen. Meine Mutter ist im Konzentrationslager Theresienstadt nur knapp dem Tod entronnen. Mein Vater wurde – weil er gegen solche Verbrecher wie Dr. Mengele kämpfte – zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt, 1945 im Zuchthaus Waldheim befreit. Kantor Röder hat als Privatperson (die er in Waldheim nicht ist) eine Kundgebung angemeldet, wo er seine Ansichten zu Corona-Maßnahmen kundgab. Ich teile diese nicht, aber sie sind durch die demokratische Meinungsfreiheit gedeckt. Es ist bekannt, dass in zunehmendem Maße sich rechtsgesinnte Menschen in diese Versammlungen einmischen. So verkündete ein Teilnehmer mit Megaphon den Vergleich der Impfkampagne mit den Menschenversuchen durch den Kriegsverbrecher Dr. Mengele. Das Mindeste, was ich von Herrn Röder erwartet hätte wäre, dass er diesen Menschen zum Verlassen seiner Veranstaltung auffordert. Stattdessen weist er auf die Frage nach seiner Haltung zu diesem Vergleich auf die „freie Meinungsäußerung „hin!?!? Seit über 30 Jahren bin ich Mitglied der Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft Leipzig, die vom hochverehrten, mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichneten Pfarrer Siegfried Theodor Arndt gegründet wurde und sich zum Ziel setzt, Toleranz zwischen allen Religionen walten zu lassen und gegen jedes Aufkeimen faschistischer Tendenzen zu kämpfen. Der evangelischen Kirche hat Herr Röder meines Erachtens sehr geschadet. Er kann seine Tätigkeit als Kantor und Privatperson nicht so einfach trennen, abgesehen von der merkwürdigen Gegenfrage „In welchem Licht mag Ihre Art zu denken erscheinen, wenn Sie sich hinstellen, mit dem Finger auf jemanden zeige und laut rufen: ,Der hat Dr. Mengele gesagt’, wo es sonst vom Thema herum etwas völlig anderes ging?“ Nein, es ging um nichts anderes als um die geschichtsvergessene Haltung von Kantor Röder. Dr. Eva-Maria Hillmann, Waldheim Meinungen der Leser müssen nicht mit denen der Redaktion übereinstimmen. Wir behalten uns sinnwahrende Kürzungen vor. Anonyme Leserbriefe können nicht berücksichtigt werden.

Um Corona und die Einschränkungen ging es auf dieser Veranstaltung nur am Rande. „Nur wenn wir unsere Innenwelt ändern, können wir die Außenwelt verändern“, sagte René Michael Röder. Zudem zitierte er noch ein selbstgereimtes Gedicht und sang mit den Teilnehmern Bertold Brechts Kinderhymne zur Melodie des Hauptthemas des 4. Satzes der 9. Sinfonie von Beethoven. Corona kam dann aber zur doch zur Sprache, als René Michael Röder erklärte, wie er bedenkenlos herumliegende, weggeworfene Schutzmasken aufhebt und in den Papierkorb tut. Vor einem Jahr habe er sich noch geziert, weil das „so hochansteckend sein soll“. Aber mittlerweile ziere er sich nicht mehr und hebt die Masken auf. Und er sei trotzdem noch immer gesund.

Von Dirk Wurzel