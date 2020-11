Waldheim: „Riesenprobleme“ bei der Sonnenhufe

Waldheim

Es dauert länger und wird teurer. Das neue Wohngebiet „ Sonnenhufe II“ in Meinsberg hat einmal mehr den Stadtrat beschäftigt. Interessenten an dem künftigen Bauland gibt es bereits. Noch nicht ganz klar sind allerdings Grundstückspreis und Start der Vergabe des Baulandes. Wenn alles klappt, könnte das noch in diesem Jahr beginnen.

Aus der Luft ist schon einiges zu sehen vom künftigen Baugebiet „ Sonnenhufe II“ in Meinsberg. Die Zufahrtsstraße zum Beispiel und das ringförmige Asphaltband, an dem die 13 Einfamilienhäuser einmal stehen werden. Die Erschließung sollte ursprünglich 476 107,46 Euro kosten. Diese Summe steht im Vergabeschluss, den der Stadtrat auf seiner Sitzung am 23. Mai 2020 gefasst hatte. Nun soll es rund 10 100 Euro teurer werden. „Es hat Riesenprobleme gegeben“, sagt Waldheims Bauamtsleiter Michael Wittig. Das – auch in finanzieller Hinsicht fetteste Problem – ist das hier: So lag eine Trinkwasserleitung nicht 1,40 Meter tief, wie angenommen, sondern 3,40 Meter. „Das war vorher nicht absehbar“, sagte Michael Wittig. Mit rund 9000 Euro schlägt das bei den Mehrkosten zu Buche. Durch diese Probleme kam es auch zu einem Monat Bauverzug.

Stadtrat Christian Wesemann (Fraktionsvorsitzender der AfD) kritisierte das Vergabeverfahren, das immer den günstigsten Anbieter bevorzuge. Tobias Busch ( CDU) sagte, dass der Nachtrag auch bei einer anderen Firma gekommen wäre. „Ich muss Herrn Wesemann widersprechen“, sagte Andre Lagner, Vorsitzender der FDP-Fraktion und selbst Handwerkermeister. „Die Mehrkosten kommen auf Grund von Mehraufwand zustande. Wenn wir den Nachtrag nicht beschließen, bezahlen wir die Firma nicht. Das kann ich als Handwerker nicht nachvollziehen.“ Ohne Zustimmung der AfD-Fraktion beschloss die Mehrheit des Waldheimer Stadtrates schließlich den Nachtrag. Das Bauprojekt wird so um etwa zwei Prozent teurer.

Laut Michael Wittig sind die Arbeiten zur Erschließung der Sonnenhufe noch im vollen Gange. Was ein Grundstück kostet, lässt die Stadt von einem Gutachter ermitteln. Darum sind derzeit noch keine endgültigen Aussagen zum Quadratmeterpreis möglich. Grundsätzlich kostet Bauland in Waldheim zwischen 25 und 84 Euro pro Quadratmeter. Diese breite Spanne erklärt sich aus Lage und Erschließungsgrad des jeweiligen Grundstücks. Für die voll erschlossenen Bauplätze in Meinsberg dürfte die Stadt logischerweise aber deutlich mehr nehmen, als 25 Euro pro Quadratmeter.

„Es hängt vom Gutachter ab, ob wir die Grundstücke noch in diesem Jahr vergeben können. Frühestens 2021 soll das dann aber passieren“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP). Anfragen nach dem Bauland registriert er seit 2016.

Von Dirk Wurzel